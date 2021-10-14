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Huawei, 5G'nin gelişimi için iş birliğine davet etti - Son Dakika

Huawei, 5G'nin gelişimi için iş birliğine davet etti

14.10.2021 14:12
Huawei, 5G'nin gelişimi için iş birliğine davet etti

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ken Hu, "Şu anda bahsi geçen 10 bini aşkın kurumsal 5G projesinin yarısından fazlası Çin'de devam ediyor.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ken Hu, "Şu anda bahsi geçen 10 bini aşkın kurumsal 5G projesinin yarısından fazlası Çin'de devam ediyor. Halihazırda çok sayıda proje var ancak daha sürdürülebilir iş örnekleri oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Huawei açıklamasına göre, şirketin her yıl gerçekleştirdiği Küresel Mobil Geniş Bant Forumu-Global Mobile Broadband Forum (MBBF), dün Dubai'de başladı.

Küresel Mobil Geniş Bant Forumu, endüstri ortakları GSMA ve SAMENA Telekomünikasyon Konseyi ile birlikte Huawei tarafından düzenleniyor. Forum, 5G'nin potansiyelinin ve kullanım alanlarının arttırılması amacıyla dünyanın farklı bölgelerinden mobil ağ operatörlerini, endüstri liderlerini ve ekosistem iş ortaklarını bir araya getiriyor.

Bu yıl 12. kez düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ken Hu, 5G'nin gelişimindeki mevcut durumu değerlendirerek gelecekteki fırsatlara değindi.

Ken Hu, 5G'nin ticari kullanım ve dağıtım sürecinde, tüketicilere önemli bir mobil bağlantı deneyimi yaşattığını ve şimdiden dünya çapında farklı endüstrilerin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Özellikle abone sayısı, kapsama alanı ve 5G terminal sayısındaki artışın beklentilerin üzerinde olduğunu aktaran Ken Hu, şunları kaydetti:

"Şu anda dünya çapında 500 milyondan fazla aboneye hizmet veren 176 ticari 5G ağı bulunuyor. Tüketici özelinde baktığımızda, ortalama 5G indirme hızı, sanal gerçeklik (VR) ve 360 derece yayıncılık gibi uygulamaların daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayan 4G'den, yaklaşık 10 kat daha fazla. Kurumsal alanda ise 10 binden fazla proje, 5G'nin iş dünyasındaki kullanımını (5GtoB) şimdiden keşfetti diyebiliriz. Üretim, madencilik ve liman işletmeciliği gibi sektörlerdeki 5G uygulamaları ise deneme aşamasını çoktan geride bıraktı ve sayıları artmaya devam ediyor. İstikrarlı ilerlemeye rağmen hala iyileştirilmesi gereken bazı alanlar var. Şu anda bahsi geçen 10 bini aşkın kurumsal 5G projesinin yarısından fazlası Çin'de devam ediyor. Halihazırda çok sayıda proje var ancak daha sürdürülebilir iş örnekleri oluşturmamız gerekiyor."

Ken Hu, pandeminin neden olduğu hızlandırılmış dijital dönüşüm, bulut bilişim ve yapay zekanın işletmeler için olmazsa olmaz hale gelişi ve BT endüstrisi özelindeki uzun soluklu dönüşüm süreçlerine de değindi.

Pandeminin son 2 yılda teknolojide, iş dünyasında ve ekonomide önemli değişimlere yol açtığını vurgulayan Ken Hu, "Dünya salgının etkilerini atlatmaya başlarken, yeni fırsatlar için hazırlıklı olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Dubai, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei, 5G'nin gelişimi için iş birliğine davet etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Huawei, 5G'nin gelişimi için iş birliğine davet etti - Son Dakika
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