Huawei'den, düşük karbonlu bir gelecek için 5G'de yeşil enerji çağrısı

Huawei İcra Direktörü ve Mobil Operatörlerden Sorumlu İş Grubu Başkanı Ryan Ding, yüksek performans sergilerken düşük enerji tüketen, yeşil teknolojiye sahip 5G ağları kurulmasının gerekli olduğunu belirtti.

Huawei açıklamasında görüşlerine yer verilen Ryan Ding, Küresel Mobil Geniş Bant Forumu'nda (MBBF) yaptığı "Düşük Karbonlu Bir Gelecek için Yeşil 5G Ağları" başlıklı konuşmasında, 5G'nin mobil endüstrinin büyümesi için yeni bir itici güç haline geldiğini ifade etti.

Tüm sektörün, güç kaynaklarının dağıtım, kullanım ve yönetimindeki yenilikleri takip etmesi gerektiğini aktaran Ding, yüksek performans sergilerken düşük enerji tüketen, yeşil teknolojiye sahip 5G ağları kurulmasının gerekliliğini de vurguladı.

Ding, 5G'nin hızlı geliştiği ülkelerde, bu alana yatırım yapan mobil operatörlerin dikkate değer getiriler elde ettiğini belirterek, "Mobil operatörlerin beklentileri ise ancak 5G kullanıcı penetrasyon oranı yeterince yüksek olduğunda gerçekleşecek. Kullanıcı penetrasyon oranı yüzde 20'lik bir eşiğe ulaştığında, 5G'de gelişim hızlanacak." ifadelerini kullandı.

"Huawei, 100'den fazla ülkede düşük karbonlu saha çözümleri sunuyor"

Çin, Güney Kore ve Kuveyt gibi ülkelerde mobil operatörlerin, ülke çapında sürdürülebilir kapsama alanları sağlamak konusunda hızlı davrandığını ve kullanıcılara tutarlı bir deneyim yaşattıklarını aktaran Ding, şunları kaydetti:

"Ayrıca hem kullanıcılar hem de kendileri için kazançlı ve esnek hizmet paketleri sunarken, 4G'ye göre daha somut bir çözüm olan gigabit hızında bağlantı deneyimini de kullanıcılara yaşattılar. Bu ülkelerde, 5G kullanıcı penetrasyon oranı yüzde 20 eşiğini aşarak, mobil operatörlerin daha fazla kazanç elde etmesini ve daha fazla 5G ağ sisteminin kurulmasını sağladı.

Huawei; Suudi Arabistan, Yunanistan, Pakistan ve İsviçre de dahil olmak üzere, 100'den fazla ülkede düşük karbonlu saha çözümleri sunuyor ve mobil operatörlerin karbondioksit emisyonunu yaklaşık 40 milyon ton azaltmasına yardımcı oluyor. Huawei, iletişim endüstrisinde yer alan bir oyuncu olarak, yaptığı her işte ekolojik kalkınmayı ön planda tutmaya ve dünya çapındaki mobil operatörlerle birlikte, yeşil teknolojiye sahip 5G ağları oluşturmak için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edecek."

Huawei açıklamasına göre, 2030 yılına kadar kullanıcı başına aylık ortalama veri trafiğinin 600 GB'a ulaşacağı tahmin edilirken, mevcut ağların enerji verimliliğinde herhangi bir değişim olmazsa, kablosuz ağların enerji tüketiminin de 10 kattan fazla artacağı hesaplanıyor.

Huawei, Mobil Geniş Bant Forumu'nda kablosuz ağların güç tüketimi sorunlarını ele alan, ürün ve çözümler sunuyor. Şirket bu çerçevede; direkler, dolaplar, sahalar ve ekipman odaları da dahil olmak üzere tüm senaryoları kapsayan iSolar güç kaynağı çözümünü geliştirdi. Bu çözümle, dizel jeneratörler yardımıyla, fosil yakıtlardan elde edilen elektriğin kullanımını azaltabiliyor. Böylece baz istasyonlarının enerji tüketimi iyileştirebiliyor.

Küresel Mobil Geniş Bant Forumu, endüstri ortakları GSMA ve SAMENA Telekomünikasyon Konseyi ile birlikte Huawei tarafından düzenleniyor. Forum, 5G'nin potansiyelinin ve kullanım alanlarının arttırılması amacıyla, dünyanın farklı bölgelerinden mobil ağ operatörlerini, endüstri liderlerini ve ekosistem iş ortaklarını bir araya getiriyor.