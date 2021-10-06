Huawei ve Ipsos'tan giyilebilir cihaz trendleri araştırması

2021 yılının temmuz ayında, 18-56 yaş arası kişiler arasında yapılan araştırma sonucunda Huawei ve Ipsos araştırma şirketi tarafından Türkiye'deki salgın süreci fiziksel ve zihinsel sağlık durumu, kişilerin bu konularda yaşadıkları sorunlar ve önlemler ile giyilebilir cihaz satın alma ve kullanım tercihlerine ışık tutan bir rapor yayımlandı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, araştırma sonuçları Türkiye'de yaşayanların yüzde 70'inin TV karşısında daha fazla zaman geçirdiğini ve çeşitli sağlık semptomlarının ağırlaştığını, fiziksel aktivitelerden vazgeçmek zorunda kaldıklarını ve kilo aldıklarını gösteriyor. Öte yandan ankete katılanların yüzde 52'sinin fazla kilolu olduğu sonucuna varıldı.

Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştirme ihtiyacı duyuyor. Fiziksel sağlığın iyileştirilmesine özellikle kadınlar ihtiyaç duyuyorken, zihinsel sağlığın iyileştirilmesini en çok kadınlar ve 18-24 yaşındakiler gerek duyuyor.

Araştırmaya katılanlar, yeni cihazların bazı normalleşme ve sağlık planlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olabileceğini kabul ediyor. Neredeyse yarısı, akıllı saatin veya akıllı bilekliklerin kilo vermek gibi çeşitli hedeflere ulaşmayı kolaylaştırabileceğine inanıyor.

Plan gerçekleştirme özelliğine sahip cihazlara güvenmek, yalnızca akıllı saatleri hesaba kattığımızda özellikle yöneticiler arasında, akıllı bileklikleri de dahil ettiğimizde kadınlar ve en genç grup arasında özellikle yaygın. İşin zihinsel yönüne gelince, katılımcıların yaklaşık 1/3'ü nefes alma teknikleri yapıyor ve biraz daha azı masaj yapıyor. Masajlar ve farkındalık teknikleri de planlı aktiviteler açısından ilk 2 sırada yer alıyor.

Pek çok kişi salgın nedeniyle sorun yaşadığını kabul ediyor, ancak çoğu yeni uygulamaların ve giyilebilir cihazların çeşitli sorunlara yardımcı olabileceğini düşünüyor. Örneğin, yüzde 61'i stresi azaltmaya yardımcı olabileceklerini düşünürken, yüzde 48'i bu seviyeyle mücadele ettiğini kabul ediyor. Daha yakından incelediğimizde, uygulamaların çeşitli sorunlara yardımcı olma becerisine genel olarak en çok erkeklerin inandığı görülüyor. Bu, bir dereceye kadar yöneticiler/ uzmanlar için de geçerli.

Akıllı telefonlar en yaygın kullanılan cihazlar ancak katılımcıların 1/5'inden fazlası akıllı saat kullanıyor ve yüzde 19'u akıllı saat almak istiyor. Bu durum, genel nüfusun akıllı saat kullanım oranını 12 ay içinde yaklaşık 2 katına çıkarabilir.

Akıllı saatler ve akıllı bileklikler akıllı telefonlar kadar yaygın olmasa da toplumun yüzde 21-13'ü bunları kullanıyor. Bunlar arasında adım sayar, sporla ilgili takip cihazları ve kilo takibi en yaygın olanı, ancak stres seviyesi ölçüm uygulaması ve nefes egzersizleri büyük potansiyele sahip.

Huawei giyilebilir cihazları sağlık gereksinimlerini kapsıyor

Huawei'nin akıllı saatleri ve akıllı bileklikleri 3 haftaya varan pil süresi, 7/24 kesintisiz sağlık kontrolü ve su geçirmez yapılarıyla kullanıcılarının nabzını, stres seviyesini, uyku düzenini, kandaki oksijen oranlarını ve fiziksel hareketlerini sürekli takip ederek tam bir yaşam koçu olarak çalışıyor. Başta Huawei Watch 3 Pro ve Band 6 olmak üzere 100'den fazla egzersizi destekleyen akıllı saat ve akıllı bileklikler, şık, dayanıklı ve kişiselleştirilebilir yapılarıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor.