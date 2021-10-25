Üye Girişi
İngiliz hükümetinden krizdeki sağlık sistemine 5,9 milyar sterlin ek finansman - Son Dakika

İngiliz hükümetinden krizdeki sağlık sistemine 5,9 milyar sterlin ek finansman

25.10.2021 14:11
İngiliz hükümetinden krizdeki sağlık sistemine 5,9 milyar sterlin ek finansman

İngiliz hükümeti, hastanelerde giderek uzayan muayene kuyruklarının ve aylar süren ameliyat randevularının azaltılması amacıyla İngiliz Sağlık Sistemi'ne (NHS) 5,9 milyar sterlin seviyesinde ek ödenek ayrılmasına karar verildiğini bildirdi.

İngiliz hükümeti, hastanelerde giderek uzayan muayene kuyruklarının ve aylar süren ameliyat randevularının azaltılması amacıyla İngiliz Sağlık Sistemi'ne (NHS) 5,9 milyar sterlin seviyesinde ek ödenek ayrılmasına karar verildiğini bildirdi.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, çarşamba günü detayları açıklanacak olan bütçe düzenlemeleri kapsamında hastanelerdeki hasta yığılmasının azaltılması için 5,9 milyar sterlin seviyesinde ek ödenek sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, ek finansmanın 2,3 milyar sterlinlik kısmının hastanelerdeki mevcut tetkik hizmetlerinin güçlendirilmesi için, CT, MRI ve ultrason hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için ise ülkede 100 yeni toplum tetkik merkezinin kurulmasının amacıyla kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Hükümetin açıklamasında, ödeneğin 1,5 milyar sterlinlik kısmı ile hastanelerdeki ufak çaplı operasyonların yapılması amacıyla "cerrahi merkezlerin" kurulacağı ve toplam yatak kapasitesinin artırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık sistemi için ayrılan ödeneğin 2,1 milyar sterlinlik kısmının hastanelerdeki internet hızının artırılması ve hastanelerin veri teknolojilerin altyapısının geliştirilmesi amacıyla kullanılmasının planlandığı belirtildi.

İngiltere'de resmi verilere 5 milyonun üzerinde hasta tedavi edilmeyi beklerken, yüzbinlerce hasta tedavi edilebilmek için bir yıldan uzun bir süre beklemek zorunda kalıyor.

İngiliz Sky News'e değerlendirmede bulunan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise sağlık sektörünün desteklenmesi için hükümetin çok büyük bir finansman sağladığını, bu ödenek sayesinde gelecek dönemde hastaların tedavi bekleme sürelerinin azalmasının hedeflendiğini söyledi.

Muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant ise hükümetin planını eleştirerek, "Ek ekipman alımı için neredeyse 6 milyar sterlinlik ödenek açıkladılar ama tetkik merkezlerinde çalışacak yeterli sayıda sağlık çalışanı yok. Radyograflardan, radyologlardan, patologlardan, onkologlardan ve dermatologlardan çok eksiğimiz var." İfadelerini kullandı.

NHS verilerine göre ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla iş yükü artan hastanelerde hemşire sayısı ihtiyaç duyulanın yaklaşık 39 bin altında bulunuyor.

England, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiliz hükümetinden krizdeki sağlık sistemine 5,9 milyar sterlin ek finansman - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi 14:03 Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi 13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi 13:28 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi
Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü 12:52 Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak 12:41 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin 12:35 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu 11:55 Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü

Son Dakika Haberleri
14:02 Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi
13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi
13:36 Koronanın en yaygın belirtisiydi! İsveç'te 300 bin kişi koku kaybı yaşıyor
13:27 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi
13:20 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak
12:56 Son dakika altın fiyatları! Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
12:40 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak
12:39 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi
12:34 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
Genç doktoru ölüme götüren kaza, 36 saat nöbet tuttuğu için mi oldu? Hastaneden açıklama gecikmedi Genç doktoru ölüme götüren kaza, 36 saat nöbet tuttuğu için mi oldu? Hastaneden açıklama gecikmedi         
14:02
Koronanın en yaygın belirtisiydi! İsveç'te 300 bin kişi koku kaybı yaşıyor Koronanın en yaygın belirtisiydi! İsveç'te 300 bin kişi koku kaybı yaşıyor         
13:36
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim         
12:44
Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi         
12:40
Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor         
12:31
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı         
11:40
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 14:18:09. #1.11#
SON DAKİKA: İngiliz hükümetinden krizdeki sağlık sistemine 5,9 milyar sterlin ek finansman - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement