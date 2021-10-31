İnova Ajans'tan otogar hamlesi

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'ne ait billboard, megalight ve clp gibi açık hava reklam üniteleri ile kent geneline yayılmış olan digiboardların işletmeciliğini yapan İnova Ajans portföyüne Otogar'da bulunan reklam ünitelerini de kattı.

Gaziantep Otogar A.Ş. ile İnova Ajans arasında yapılan sözleşemeye göre, Gaziantep Şehirlerarası Otogarı'nın açık ve kapalı alanlarında bulunan reklam ünitelerinin işletmesi 6 yıl boyunca Ay Medya Grubu şirketlerinden İnova Ajans tarafından yapılacak. Gaziantep genelindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait billboard, megalight ve clp gibi açık hava reklam ünitelerinin yanı sıra, kent geneline yayılmış bulunan digiboard'ların da işletmesini yapan İnova Ajans, şu an kentteki en büyük açık hava reklam ajansı konumunda bulunuyor. Gaziantep Otogar A.Ş. ve İnova Ajans tarafından imzalanan sözleşme ile Gaziantep Şehirlerarası Otogarı'nın açık ve kapalı alanlarındaki reklam ünitelerinin işletmeciliğini de 6 yıl süreyle İnova Ajans üstlendi. Sözleşmeye Gaziantep Otogar A.Ş. adına Başkan Mehmet Servet Ümit ve Başkan Yardımcısı Hakan Savcı ile İnova Ajans adına Ay Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay ve İnova Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay imza attı. Gaziantep Otogar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Servet Ümit, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sözleşmenin her iki taraf içinde hayırlı ve kazançlı olmasını diliyorum. Açıkhava reklamcılığı konusundaki bilgi ve tecrübelerinden emin olduğumuz İnova Ajans'ın, otogardaki ünitelerimizi de en iyi şekilde değerlendireceğine eminim" diye konuştu.

İnova Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay da, "İnova olarak sektörde uzun yılları bulan tecrübe ve birikimimizi otogar reklam ünitelerinin işletme hakkını da alarak taçlandırdık. Portföyümüzü şehir içindeki yaygın açık hava ünitelerinin yanına otogar reklam ünitelerini de katarak zenginleştirdik. Otogar ünitelerinin, birçok reklam veren firmanın hedef kitlesine uygun, fazla keşfedilmemiş bir mecra olduğunu düşünüyorum. Otogar işletmesi, İnova Ajans ve reklam verenler için iyi bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Bütün taraflar için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP