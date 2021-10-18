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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, eylülde 80,15'e yükseldi - Son Dakika

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, eylülde 80,15'e yükseldi

18.10.2021 14:06
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, eylülde 80,15'e yükseldi

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, eylülde bir önceki aya göre 0,36 puan artışla 80,15 puana yükseldi.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, eylülde bir önceki aya göre 0,36 puan artışla 80,15 puana yükseldi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi eylül sonuçları açıklandı.

Buna göre, İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi eylül ayında artış gösterdi. Endeks eylülde bir önceki aya göre 0,36 puan artışla 80,15 puana yükseldi. Alt endeksler içinde Faaliyet Endeksi'nde artış yaşanırken, Güven ve Beklenti Endekslerinde sınırlı düşüşler gerçekleşti. Bileşik Endeks'te yükselişin kapsamı ise eylül ayında daraldı. Özellikle iç satışlar, üretim ve ihracatta yüksek artışlar gerçekleşti. Eylül ayında iç ve dış satışlardaki büyümelerle cirolarda da sıçrama yaşandı.

Faaliyetlerde hızlı büyüme devam ediyor

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri eylül ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde artış gösterdi. Ağustos ayındaki yüksek faaliyetler seviyesi sonrası eylül ayında bu kez geri dönüşlerin etkisi ile faaliyetlerde yine hızlı bir büyüme yaşandı. Yüksek mevsim olması da eylül ayı faaliyetlerini olumlu etkiledi.

Faaliyet Endeksi eylül ayında bir önceki aya göre 3,2 puan arttı. Tüm faaliyet gruplarında önemli artışlar yaşanırken, Faaliyet Endeksi 2017 yılı temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içi satışlar eylül ayında önemli seviyede yükselirken, ihracatta eylül ayında yeniden kuvvetli bir artış yaşandı. Üretimde de eylül ayında yüksek bir artış gerçekleşti. Üretim Endeksi ölçülmeye başlandığını günden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yaz ayları sonrası devam eden yüksek inşaat sezonu içinde faaliyetler eylül ayında kuvvetli ivmesini sürdürdü. Dış talep yüksek kalmaya devam ederken yurtiçinde de iç talep yeni ve yenileme işlerinde faaliyetleri olumlu etkilenmeye devam etti.

Güven Endeksi eylül ayında da temkinli eğilimini sürdürdü

Güven Endeksi eylül ayında da temkinli eğilimini sürdürdü. Ağustos ayında sınırlı ölçüde yükselen Güven Endeksi eylül ayında bu kez sınırlı ölçüde geriledi. Faaliyetlerdeki yüksek seviyelere ve büyümelere rağmen kalıcı güven henüz tesis edilemedi. Güven seviyesi eylül ayında bir önceki aya göre 0,54 puan azaldı. Ağustos ayında sınırlı bir artış gösteren güven eylül ayında sınırlı bir düşüş gösterdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi sınırlı ölçüde gerilerken, inşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven sınırlı ölçüde düşüş gösterdi. Güven Endeksi aylar itibarıyla sınırlı bir bant içinde gelişme göstermesinin yanı sıra kırılgan olmayı sürdürüyor.

Beklenti Endeksi eylül ayında sınırlı ölçüde geriledi

Beklenti Endeksi eylül ayında sınırlı ölçüde geriledi. Tam açılma, yüksek sezon ve faaliyetlerde hızlı büyümenin sürmesine rağmen beklentiler yine zayıf kalmaya devam etti. Ekonomiye ve sektöre olan alt göstergeler gerilerken iç ve dış pazar beklentilerinde artışlar yavaşladı.

Beklenti Endeksi eylül ayında bir önceki aya göre 0,4 puan düştü. Böylece Beklenti Endeksi yılın ikinci yarısında dalgalı bir sürece gidi. Beklentilerde temel belirleyiciler içinde salgının etkisi azalmaya başlarken, iç ve dış talep göstergeleri giderek daha etkili olmaya başladı. Sektörde yüksek sezon ve faaliyetlerdeki artış devam edecek olmakla birlikte beklentilerdeki kalıcı iyileşme için zamana ihtiyaç olduğu görülüyor.

Türkiye, İnşaat, İMSAD, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, eylülde 80,15'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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