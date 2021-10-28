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Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, enflasyon ve büyüme beklentilerini düşürdü - Son Dakika

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, enflasyon ve büyüme beklentilerini düşürdü

28.10.2021 08:18
Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, enflasyon ve büyüme beklentilerini düşürdü

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2021 mali yılına ilişkin enflasyon ve büyüme beklentilerini düşürdü.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2021 mali yılına ilişkin enflasyon ve büyüme beklentilerini düşürdü.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Bankanın karar metninde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanarak, "Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz." denildi.

BoJ'un, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edeceği vurgulanan metinde, "Şimdilik banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." mesajı ise korundu.

"Ekonomik faaliyete yönelik riskler şu an için aşağı yönlü"

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Metinde, Japonya ekonomisinde genel görünüme bakıldığında, Kovid-19 salgınından kaynaklanan aşağı yönlü baskının hizmet tüketimi üzerinde devam etmesi ve arz yönlü kısıtlamalar nedeniyle ihracat ve üretimin geçici olarak yavaşlamasının beklendiği belirtildi.

Bundan sonraki süreçte; dış talepteki artış, destekleyici finansal koşullar ve hükümetin önlemleriyle desteklenen ekonominin, aşılamanın yaygınlaşmasından dolayı salgının etkisinin kademeli azalmasıyla toparlanmasının muhtemel olduğu vurgulanan metinde, şunlar kaydedildi:

"Japonya ekonomisinin, projeksiyon döneminin ortasından itibaren gelirden harcamaya kadar verimli bir döngünün sağlanması ile daha yavaş da olsa potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesi bekleniyor. Enflasyondaki yıllık değişim oranının, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle şu an için pozitif bölgede ılımlı bir şekilde artması muhtemel. Takip eden süreçte ise enflasyondaki yıllık değişimin geçici etkenlere bağlı olarak dalgalanmalar gösterse de çıktı açığındaki iyileşme ile orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki artış paralelinde kademeli artması öngörülüyor. Ekonomik görünüm açısından ise Kovid-19'un seyri ve yurt içi ile yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkisi dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle halk sağlığı korunurken ekonomik aktivitenin yeniden başlamasının sorunsuz ilerleyip ilerlemeyeceği konusunda yüksek belirsizlikler var. Bazı alanlarda görülen arz yönlü kısıtlamaların etkilerinin artması veya uzaması riskine de dikkat edilmesi gerek."

Metinde, tüm bu gelişmeler paralelinde bir önceki tahmin dönemi ile kıyaslandığında, öngörülen büyüme oranlarının 2021 mali yılı için düşürüldüğü, 2022 mali yılı için ise yükseltildiği aktarılarak, "Kovid-19'un etkisine bağlı olarak ekonomik faaliyete yönelik riskler şu an için aşağı yönlü, ancak projeksiyon döneminin ortası için genellikle dengeli. Fiyatlara yönelik riskler ise aşağı eğimlidir." değerlendirmeleri yapıldı.

Büyüme ve enflasyon beklentileri

Banka, Mart 2022'de bitecek 2021 mali yılına ilişkin enflasyon orta noktası tahminini yüzde 0,6'dan yüzde 0'a düşürdü. Aynı döneme ilişkin reel Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSHY) tahminini ise yüzde 3,8'den yüzde 3,4'e indirdi.

Öte yandan banka, Mart 2023'te bitecek 2022 mali yılına ilişkin enflasyon beklentisini değiştirmeyerek yüzde 0,9 düzeyinde tutarken, büyüme öngörüsünü yüzde 2,7'den yüzde 2,9'e revize etti.

Yapılan tahminlere göre, enflasyonun 2023 mali yılında yüzde 1,3 düzeyinde olacağı beklenirken, bu da 8 yıldır BoJ Başkanlığı görevini yürüten Haruhiko Kuroda'nın ultra gevşek para politikalarına rağmen 10 yıllık zaman diliminde yüzde 2'lik enflasyon hedefini tutturamayacağına işaret ediyor.

Merkez Bankası, Enflasyon, Japonya, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, enflasyon ve büyüme beklentilerini düşürdü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, enflasyon ve büyüme beklentilerini düşürdü - Son Dakika
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