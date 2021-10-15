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Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı - Son Dakika

Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı

15.10.2021 18:01
Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kavaklıdere Menteşe Sosyal Tesislerinde 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile 16 Ekim Dünya Gıda Günü kutlama programı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kavaklıdere Menteşe Sosyal Tesislerinde 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile 16 Ekim Dünya Gıda Günü kutlama programı düzenlendi.

Etkinliğe Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, İlçe protokolü, üretici kadınlar ve öğrenciler katıldı.

16 Ekim Dünya Gıda Günü ile ilgili olarak Menteşe İlkokulunda İl Müdürlüğü bünyesinde gıda mühendisleri tarafından eğitimler verildi. Programda kadın üreticiler adına konuşan Gülseren Serim çiftçi olmaktan, üretmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, çocuklarının da üretken, doğayı seven faydalı bireyler olarak yetişmeleri için çalıştığı belirtti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kadınların üretimdeki yerlerine ve çocukların gıda korumada bilinçlenmelerinin önemine vurgu yaparak, "Muğla'da Çiftçi Kayıt Sistemimize kayıtlı ve aktif olarak üretim yapan 28 bin 500'e yakın çiftçimizle kocaman bir aileyiz. Bunların yaklaşık 5 bini kadın üretici. Kayıtlı olanlar genel olarak erkekler olsa da üretimi yapan kadınlarımızdır" dedi.

Konuşmasına kadın çiftçilere verilen öneme ve desteğe değinerek devam eden Saylak "Bakanlığımızın vermiş olduğu yatırım ve üretim desteklerinde kadın üreticilere ve özellikle kadın kooperatiflerimize pozitif ayırımcılık sağlıyoruz. Üretimde aktif rol alan siz kadınlarımız sayesinde birlikte güzel çalışmalar ortaya koyduk. Son 5 yılda sadece kadın çiftçilere yönelik Bakanlığımız ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 10 projeyi hayata geçirdik. Bu yılda Safran Yetiştiriciliğini kadın üreticilere emanet ediyoruz. Kadın üreticileri kooperatiflerde, ziraat odalarında sahanın her alanında yönetimde görmeyi ve sayıyı arttırmayı istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Demir, Kavaklıdere ilçesinde birçok zirai üretimin üst seviyede olduğunu belirterek, "Kavaklıdere coğrafi işaretli cevizini, çam fıstığımızı tanıtmalıyız. Dünya Gıda Gününe gelirsek dünyada israfın önüne geçerek açlığı önleyebilir, üretimi destekleyebilir ve tarımsal alanda kullanılan suyunda tasarrufunu sağlayabiliriz. Suyun önemini bilerek kullanmalıyız. Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz. Tasarruflu olmalı üretimi desteklemeliyiz" dedi.

Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven aynı gün iki önemli günü kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Üretimi desteklemek ve israfı önlemek bu konuda yapılacak en önemli adımlar olacaktır. Kavaklıdere'ye geldiğimde yapılan üretimi görünce çok mutlu oldum. Kadın çiftçilerimizin bu çalışkanlığı ve üretkenliği bizi çok memnun etti. Bu anlamda kadınlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Ayrıca gıda israfını önleyerek üretimi destekleyebiliriz, açlığın önüne geçebiliriz" dedi.

Kadın çiftçilere ile öğrencilere çiçek ve hediyelerin verilmesi ile devam eden programda; Kavaklıdere kadın çiftçilerinin kendi ürettikleri sebze ve meyvelerden hazırladıkları ev yapımı ürünlerin sergilendiği stantlara ilgi yoğun oldu. - MUĞLA

Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı
Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı
Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı
Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı
Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı

Dünya Gıda Günü, 16 ekim, Menteşe, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı - Son Dakika Ekonomi


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