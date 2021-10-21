Kale çileği kadınlara ve gençlere gelir kapısı olacak

Malatya'da kadın ve gençlerin istihdamına katkı sunmak üzere hayata geçirilen "Kale'de Çilek Kadın Elinde Yetişecek" projesinin imzaları atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kale Kaymakamlığı, Kale Belediyesi ve Sınırlı Sorumlu 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ortaklığındaki hayata geçirilen projenin imza töreni, Kale Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kaymakamı Abdulselam Bıçak, buradaki konuşmasında, projeyle ilçede istihdamın artırılması, kadınlara ve gençlere yeni iş alanları oluşturulması, depremden etkilenen ailelerin istihdamına katkı sağlanması ve sosyal yardım alan ailelere gelir kapısı oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

Projeye desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yoğunlu'ya teşekkür eden Bıçak, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Murat Koca da kendine has aromasıyla ilçe için önemli bir değer olan çilek üretimiyle kadınlara ve gençlere bir gelir kapısı oluşturulmayı amaçlandıklarını kaydetti.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise SOGEP'in toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılması ve istihdam edebilirliklerinin arttırılması, sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla uygulandığını aktardı.

Çilek üretiminin yapılmasına yönelik fide ve makine-ekipman alımının yapılması, üreticilere eğitim sağlanması, satış ofisleri ile kooperatife tahsis edilecek binanın tadilatının yapılmasının planlandığı projeden, 20 kadın ve 10 gencin yararlanacağını kaydeden Yoğunlu, "Projemizle yıllık 180 ton çilek üretiminin yapılasını hedefliyoruz. Kadınlar ve gençler ürettikleri çileklerle hem üretime hem de ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar." dedi.

Açıklamaların ardından projede imzalar atıldı.