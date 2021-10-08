Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 505,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 818,00 lira, Cumhuriyet altını 3.349,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 505,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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