Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 556,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 900,00 lira, Cumhuriyet altını 3.685,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 556,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı

Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti