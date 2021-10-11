Üye Girişi
Karbonsuz yeni ekonomik düzende dijital dönüşümün kaçınılmaz olacağı öngörülüyor - Son Dakika

Karbonsuz yeni ekonomik düzende dijital dönüşümün kaçınılmaz olacağı öngörülüyor

11.10.2021 10:56
Karbonsuz yeni ekonomik düzende dijital dönüşümün kaçınılmaz olacağı öngörülüyor

Sanko Enerji Üst Yöneticisi Hakan Yıldırım, karbonsuz yeni ekonomik düzende Türkiye'nin alacağı pozisyonun önemli olduğunu belirterek, "Bu düzende söz sahibi olmak istiyorsak, ilk odak noktasının dijitalleşme olması lazım. Yeni düzene uyum sağlarken dijital altyapının da dönüşmesi gerekli." dedi.

Sanko Enerji Üst Yöneticisi Hakan Yıldırım, karbonsuz yeni ekonomik düzende Türkiye'nin alacağı pozisyonun önemli olduğunu belirterek, "Bu düzende söz sahibi olmak istiyorsak, ilk odak noktasının dijitalleşme olması lazım. Yeni düzene uyum sağlarken dijital altyapının da dönüşmesi gerekli." dedi.

Yıldırım, yaptığı basın açıklamasında, Paris Anlaşması'nın onaylanmasının Türkiye'nin alacağı pozisyon açısından olumlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yeni enerji hamlelerini maliyetin düştüğü zamanlarda yaptığına dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye'nin değişen ekonomide kendini konumlandıracağı her türlü enstrüman var. Bu açıdan, net sıfır emisyona ulaşma hedefi elinde enstrüman olan ülkeler için avantaj. Tüm dünya rüzgara, güneşe inanılmaz yatırım yapacak ve Türkiye'nin bu konuda endüstriyel bir geçmişi var. Bu yeni düzende daha önce maliyet olarak görünen şey, şu an değişimle fırsat olarak geri dönüyor ve bu gerçekten doğru konumlanırsa çok büyük bir fırsat olacak." diye konuştu.

Yıldırım, karbonsuz yeni ekonomik düzenin ilk çıktılarından birinin dijital dönüşüm olacağını vurgulayarak, "Bu dönemde uçtan uca dijital dönüşümün yapılması kaçınılmaz. Bu düzende söz sahibi olmak istiyorsak, ilk odak noktasının dijitalleşme olması lazım. Yeni düzene uyum sağlarken dijital altyapının da dönüşmesi gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye yenilenebilir enerji kapasitesini daha da büyütmeli"

Maliyetsiz ve karbon salımı yapmayan her enerji üretim kaynağının yeni ekonomik düzende yerini alacağını aktaran Yıldırım, temel kriterin karbon olduğunu söyledi.

Yıldırım, yenilenebilir enerji kapasitesi son yıllarda hızla artan Türkiye'nin gelecek yıllarda bu kapasiteyi daha da büyütmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İhalelerin gerçekleştirilebilir proje stoku üretecek şekilde yapılması lazım. Şu an emtia fiyatları açısından bir kriz yaşanıyor. Türkiye açısından bir arz talep sıkıntısı görmüyoruz ama geleceğe dönük yeşil dönüşümü yaparken kömürden yenilenebilir kaynaklara geçmek için bu kaynaklardan daha fazla kapasite oluşturmamız lazım. Artık Paris Anlaşması'nı onayladık ve bir taahhüdümüz var. Bu kapsamda, endüstri tarafından da faydalanmak için yenilenebilir enerjide bir baz yükün oluşması gerek."

"Avrupa'da yatırım yapacağız"

Karbonsuz yeni ekonomik düzende şirket olarak öncü olmayı hedeflediklerini anlatan Yıldırım, "Bunun en önemli adımlarından biri olan dijital dönüşümü gerçekleştirmek için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizde bu ekonomik yeni ekonomik düzene geçişte lider rolü oynamak istiyoruz. Bunun için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bin megavatlık portföyünün tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan bir şirket olarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"En azından 250-300 megavatlık kurulu güçle gerçekten ciddi yatırım yaparak bir ülkeye girmeyi hedefliyoruz. 2022'de muhakkak bir projeye başlamış olmayı istiyoruz. Türkiye'de de yatırımlarımız sürüyor. Akyel-1 ve Akyel-2 olmak üzere iki rüzgar santralimizde toplam 50 megavatlık güneş enerjisi santrali kurarak hibrit yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Bu projelerimiz için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna başvurumuzu yaptık. Mart 2022 gibi bu projelerimizde güneş santrallerinin inşaatına başlayacağız."

geri dönüşüm, Yatırım, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karbonsuz yeni ekonomik düzende dijital dönüşümün kaçınılmaz olacağı öngörülüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi 11:00 İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi 10:58 Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek 10:57 Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek
Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi 10:48 Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı 10:36 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi 10:34 Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi
Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi 10:32 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı 10:14 Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı

Son Dakika Haberleri
10:58 Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi
10:57 Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
10:56 Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek
10:53 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
10:48 Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi
10:35 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı
10:33 Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı
10:32 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi
10:31 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor
10:21 Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor
Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan alıcı buluyor Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan alıcı buluyor         
11:01
Sahibi yanından hiç ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor Sahibi yanından hiç ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor         
11:00
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
10:58
Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar         
10:53
Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu         
10:45
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı         
10:33
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor         
09:50
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı         
08:20
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 11:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: Karbonsuz yeni ekonomik düzende dijital dönüşümün kaçınılmaz olacağı öngörülüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement