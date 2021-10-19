Kaspersky, oyunları "korkusuzca oynatmak" için ünlü oyuncularla çalışıyor

Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky, oyuncuları güçlü bir şekilde sürücü koltuğuna oturtmak için dünyaca ünlü oyuncular Ali-A, Yammy XOX ve Boaster ile bir araya gelerek hızla büyüyen oyuncu topluluğuna "korkusuz oyun" deneyimini getirdi ve siber güvenlik konusunda farkındalık yarattı.

Kaspersky açıklamasına göre, insanların kendilerini farklı bir dünyaya sokmaya ve yeni deneyimlerin tadını çıkarmaya başlamasıyla PC oyun pazarı yeniden canlandı. Kısmi kapanmalar ve seyahat kısıtlamaları tarafından yönlendirilen bu ivme, PC oyun pazarında oyuncuların güvenli ve tavizsiz bir oyun deneyimi yaşamaya devam etmelerini birinci öncelik haline getiriyor. Ancak oyunlara olan yoğun ilgi, siber suçlular için de fırsatlar doğuruyor.

Kaspersky ve popüler oyuncular, oyuncuları çevrim içi güvenlik konusunda eğitmek için siber güvenlik ve oyun oynama konusunda farkındalığı artıran "fearless gaming (korkusuz oyun)" eğlenceli video serisi için bir araya geldi. Eğlenceli videolar, oyun çevreleri arasında siber güvenlik yazılımı yüklemenin PC performansına ve oynanışına belirgin bir şekilde müdahale edeceğine dair yaygın ön yargıları ortadan kaldırıyor.

Kaspersky, siber güvenlik çözümlerini sürekli olarak geliştiriyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Pazarlama Başkan Yardımcısı Andrew Winton, oyuncuların kesintisiz, yüksek performanslı oyuna her zaman öncelik verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi performanslarını geliştirmeye odaklanmak istiyorlar. Hesaplarının saldırıya uğraması, donanımlarının düzgün çalışıp çalışmayacağı veya oyun sırasında can sıkıcı pop-up'ların görünüp görünmeyeceği konusunda endişelenmek istemiyorlar.

Arada Kaspersky de oyuncuların kendilerini korumak için doğru adımları atmalarını ve FPS (saniyedeki kare sayısı) hızından ziyade, FPS (birinci şahıs nişancı) becerilerine odaklanabilmelerini istiyor. Oyun oynamak; sadece tek başına bir aktivite değil, aynı zamanda son birkaç yılda birçokları için daha hayati hale gelen, benzer düşünen insanlarla sosyalleşmenin ve etkileşim kurmanın bir yolu. 'Korkusuz oyun' kampanyamız, oyuncular için güvenli bir gelecek inşa etmeye, insanları tehditlerden kurtararak ödün vermeden oynayabilmelerine yönelik daha geniş kapsamlı bir çabanın parçasıdır."

Kaspersky'nin ürünleri, performans açısından sürekli olarak en iyi siber güvenlik ürünleri arasında yer alıyor ve oyuncuların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. Ayrıca şirket, özellikle oyuncuları hedef alan kötü amaçlı yazılımları arayarak tehdit ortamındaki gelişmeleri sürekli olarak denetliyor ve analiz ediyor.

Oyuncularla bağlantı kurma ve çevrim içi güvenlik konusunda onları eğitme çabalarına ek olarak Kaspersky, hızla büyüyen oyun topluluğunu desteklemek ve en yüksek performansı korurken onları güvende tutmak için siber güvenlik çözümlerini sürekli olarak geliştiriyor. Önde gelen tüketici ürünlerindeki Kaspersky Gaming modu aracılığıyla oynanışı bozmamak için tarama güncellemeleri durdurulabiliyor ve bildirimler devre dışı bırakılabiliyor. Gizli bir dijital koruma gibi kullanıcılar, Kaspersky'nin varlığını hissetmiyorlar ancak çözüm tehditleri ortadan kaldırmak ve bilgisayarları güvende tutmak için arka planda yorulmadan çalışmaya devam ediyor.

Yeni iş birliğinin tanıtımı, bu yılın başlarında Kaspersky ile yüksek performanslı eSpor markası Fnatic arasındaki küresel birlikteliğin duyurulmasını takip ediyor ve bu iş birliğinden çıkan bir dizi girişimden ilkini oluşturuyor.