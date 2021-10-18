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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

18.10.2021 14:24
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234628-0,10HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,564725-0,06Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234628-0,10
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,564725-0,06
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,850210-0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,046098-0,67
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,508300-0,06
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,082178-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,087492-2,23
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,043990-2,21
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,778260-2,19
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,894411-0,97
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)17,501479-0,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,031546-0,35
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,358235-0,28
Garanti Portföy Agresif Değ. Fon0,041307-0,21
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,467582-0,19
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon109,472759-0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu1,002641-0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Nurol Portföy Altın Fonu1,041910-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Tragger, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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