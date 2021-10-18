Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234628
|-0,10
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,564725
|-0,06
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,850210
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046098
|-0,67
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,508300
|-0,06
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,082178
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087492
|-2,23
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043990
|-2,21
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,778260
|-2,19
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,894411
|-0,97
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|17,501479
|-0,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,031546
|-0,35
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,358235
|-0,28
|Garanti Portföy Agresif Değ. Fon
|0,041307
|-0,21
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,467582
|-0,19
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|109,472759
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,002641
|-0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Nurol Portföy Altın Fonu
|1,041910
|-0,03
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi