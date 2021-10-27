En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,51 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,42 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 4,39 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,111048 -4,51 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,156155 -4,42 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,954043 -4,39 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,150430 -3,98 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048858 -3,46 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,373880 -3,32 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,116811 -3,00 Fiba Portföy Altın Fonu 0,044846 -2,97 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,121808 -2,97 TEB Portföy Altın Fonu 0,127152 -2,92 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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