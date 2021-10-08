Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,62 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,27 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 18,920363 3,02 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,103187 2,62 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 45,119328 2,27 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,113095 2,21 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 17,819248 2,20 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,120028 2,19 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,920189 2,11 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,063943 2,10 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 18,085887 2,10 Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,209946 2,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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