Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon", yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,60 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,099465 3,29 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,125537 2,85 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,093225 2,60 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,120429 2,57 TEB Portföy Altın Fonu 0,130983 2,31 Garanti Portföy Altın Fonu 0,154226 2,30 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,421079 2,30 Ak Portföy Altın Fonu 0,123554 2,30 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 1,121203 2,30 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,256596 2,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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