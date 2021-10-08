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Kavaklı yeşil alana dönüştürülecek - Son Dakika

Kavaklı yeşil alana dönüştürülecek

08.10.2021 16:15
Kavaklı yeşil alana dönüştürülecek

Osmangazi Belediyesi, geçen mart ayında Kavaklı Mahallesi'nde heyelan sonucu zarar gören işyeri ve konutların büyük bölümünü kamulaştırdı.

Osmangazi Belediyesi, geçen mart ayında Kavaklı Mahallesi'nde heyelan sonucu zarar gören işyeri ve konutların büyük bölümünü kamulaştırdı. İstimlaklerin tamamlanmasının ardından riskli binalar yıkılarak, bölge yeşil alana dönüştürülecek.

Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın bahçesinde 25 Mart 2021 tarihinde yaşanan heyelan sonucu Kazım Baykal Caddesi üzerinde yer alan Uğur Apartmanı (A-B Blok), Üçyıldız Apartmanı, Uzunoğlu Apartmanı (A-B Blok) ile Yenigün İşhanı ve Sütmen İş Merkezi zarar gördü. Binalar, can ve mal kaybı yaşanmaması için boşaltılarak mühürlendi. Osmangazi Belediyesi, bölgede yapılan jeolojik-jeoteknik etüt çalışmalarının ardından can güvenliği için yaşamanın son derece tehlikeli olduğu tespit edilen 98 mesken, 141 iş yeri olmak üzere toplam 239 bağımsız bölümün kamulaştırılması için çalışma başlattı. Bu konuda yoğun bir mesai harcayan Osmangazi Belediyesi, 108 hak sahibi ile anlaşma sağlamayı başardı. Bölgede şu ana kadar toplam 2 bin 626 metrekare alan kamulaştırılırken, yapılan istimlakler için hak sahiplerine toplam 23 milyon 958 bin TL ödeme yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşanan üzücü olay sonrası vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye sokmamak için yetkili kurumlar tarafından bölgede hızlı bir şekilde çalışmalar başlatıldı. Bölgedeki binalar boşaltıldı ve kamulaştırılması yönünde karar alındı. Osmangazi Belediyesi olarak meclis kararı alarak ilçe sınırlarımız içerisinde yer alan bölgedeki binaların kamulaştırılması için çalışma başlattık. Şu ana kadar 239 bağımsız bölümün 108'i ile anlaşma sağladık. Kamulaştırmalar için 23 milyon 958 bin TL ödeme yaptık. Kalan diğer bölümleri de en kısa sürede kamulaştırarak riskli binaların yıkımını başlatacağız. 1. derece arkeolojik SİT alanı içerisinde kalan bu bölgedeki binaların yıkılmasının ardından elde edilecek alanı yeşil alana dönüştüreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kavaklı yeşil alana dönüştürülecek
Kavaklı yeşil alana dönüştürülecek
Kavaklı yeşil alana dönüştürülecek
Kavaklı yeşil alana dönüştürülecek
Kavaklı yeşil alana dönüştürülecek

Osmangazi Belediyesi, Türk Lirası, Osmangazi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kavaklı yeşil alana dönüştürülecek - Son Dakika Ekonomi


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