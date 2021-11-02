Üye Girişi
Kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladı - Son Dakika

Kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladı

02.11.2021 11:56
Kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladı

2021-2022 dönemi kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladığını açıklayan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, "Eskişehir'de hibe desteği alamayan çiftçi kalmasın istiyorum" diye belirtti.

2021-2022 dönemi kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladığını açıklayan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, "Eskişehir'de hibe desteği alamayan çiftçi kalmasın istiyorum" diye belirtti.

Gümüş, yaptığı açıklamada, yeni dönem kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladığını belirtti. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını anlatan Ender Muhammed Gümüş, 'Ekonomik Yatırım' konularını, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar. tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar olarak anlattı. Gümüş, "Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarları; yeni tesis başvurularında, 3 milyon 500 bin, tamamlama başvurularında 2 milyon 500 bin, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2 milyon liraya yükseltilmiştir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250 bin liradır. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecektir. Başvurular 21 Ocak 2022 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılacaktır" diye aktardı.

İl Müdürü Gümüş, 'Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım' konularının ise, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları olarak anlattı. Gümüş, "Hibeye esas uygulanacak proje başvuruları "A İş Planı" ve "B İş Planı" olarak iki kısma ayrılmıştır. A İş Planı ile mevcut tarımsal işletmelerin makine-ekipman ihtiyaçlarını hibeye esas proje tutarı 300 bin liraya kadar olacak şekilde karşılanması planlanmıştır. B İş Planı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda ise hibeye esas proje üst limiti 600 bin liraya yükseltilmiştir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti de 20 bin liradır. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine de hibe yoluyla destek verilecektir. Bu başvurular 17 Aralık 2021 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılacaktır.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, Ekonomik Yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikleri de şöyle açıkladı;

"A İş Planı Proje başvurularında çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. A iş planı kapsamında proje sunacakların son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir. Kolektif, limitet ve anonim şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım kredi kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve tarımsal üretici birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Biriminden teknik destek ve bilgi alınabilir." - ESKİŞEHİR

Kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladı

Eskişehir, Çiftçi, Gümüş, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur 11:50 Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı 11:38 Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek
Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo 11:21 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum 11:07 Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! 10:45 En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler 10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı 10:01 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri
11:49 Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur
11:41 Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor
11:29 Gram altın 548 liradan işlem görüyor
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek
11:23 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
11:20 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
11:09 Dolar güne 9,52'den başladı
11:06 Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum
11:04 Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.
11:00 Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir
Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu         
11:57
Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor         
11:41
Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaraladığı yönetmen Joel Souza, ilk kez görüntülendi Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaraladığı yönetmen Joel Souza, ilk kez görüntülendi         
11:32
Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.         
11:24
Sanayici dertli! 4 bin lira maaş veriyorlar ama işçi bulamıyorlar Sanayici dertli! 4 bin lira maaş veriyorlar ama işçi bulamıyorlar         
11:13
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar         
10:39
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Göz gözü görmüyor! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı Göz gözü görmüyor! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı         
09:57
Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı         
08:56
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 12:01:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement