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Kışın termal oteller daha çok tercih ediliyor - Son Dakika

Kışın termal oteller daha çok tercih ediliyor

18.10.2021 11:08
Kışın termal oteller daha çok tercih ediliyor

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklarının bulunduğu Afyonkarahisar'daki termal oteller kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tatilcilerin en çok tercih ettiği tatil merkezleri oldu.

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklarının bulunduğu Afyonkarahisar'daki termal oteller kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tatilcilerin en çok tercih ettiği tatil merkezleri oldu. Tatil için Afyonkarahisar'a gelenler hem tatil yapıyor, hem de termal suyla şifa buluyor.

Havaların soğuması ve kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte yazın güneyi tercih eden tatilciler şimdide sıcak termal suyuyla ünlü Afyonkarahisar'daki otelleri doldurmaya başladı. Özellikle eklem ve romatizma ağrıları için dünyada tüm hekimlerin tercih ettiği termal sulardan faydalanmak isteyen vatandaşlar kente gelerek hem otel hizmeti alıyor hem de tedavi görüyor.

Afyonkarahisar Gazlıgöl Havzası Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Özgül Termal Genel Müdürü Süleyman Çınaroğlu, kışın termal otellerin daha çok tercih edildiğini belirterek "Otellerin ısıtması başta olmak üzere bizim her şeyimiz doğal. Tesislerimizde klima yerine termal suyla ısıtma var. Odasına, dairesine, villasına girdiği zaman misafirlerimiz termal suyu kullanabiliyor. Yine umumi alan SPA merkezlerimizde bütün otellerimizde termal su mevcut. Özellikle geleneksel kaplıca kültürü bizim örf ve adetlerimizde var. Bunu da ortaya koyduğumuz zaman kış döneminde daha çok tercih ediliyor. İnsanların kışın ağrısı daha çok artıyor, kışın denize girilmiyor, kışın özellikle güneydeki otellerde kışın albenisi yok. Ama bizim termal suyumuzu 12 ay boyunca kullanabilirsiniz. Sadece kışın değil, sadece kışında değil 12 ay boyunca gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hem şifa bulursunuz hem tatil yapmış olursunuz. Özellikli hafta sonları dolu geçiyoruz. Hafta içleri de daha rahat oluyor. Termal turizmi tercih eden misafirlerimize önermek isterim; gelmek isteyenler hafta içi geldikleri zaman daha sakin, daha rahat bir tatil yaparlar" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kışın termal oteller daha çok tercih ediliyor
Kışın termal oteller daha çok tercih ediliyor
Kışın termal oteller daha çok tercih ediliyor
Kışın termal oteller daha çok tercih ediliyor

Karahisar, Türkiye, Termal, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kışın termal oteller daha çok tercih ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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