Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Şanlıurfa'da düzenlenen toplantıda Suriye'deki gelişmelerin dış ticarete etkisi, enflasyonla mücadele, gıda üretiminin artırılması ve bölgesel ekonomik stratejiler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

29.12.2024 21:56  Güncelleme: 22:17
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da düzenlenen toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticarete olası etkileri ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar değerlendirildi. Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımlar ele alındı. Açıklamada ayrıca, bölgelerin küresel rekabet gücünün artırılmasının ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikaların görüşüldüğü bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

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Son Dakika Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Reis 13:
    kravatlı hırsızlar. 115 9 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    millete nekadar geçirecez toplantısı bitti 93 4 Yanıtla
  • Cenk:
    Millet olarak opulmedik yerimiz kalmadı... Aynen IMF planı uygulanıyor. 80 6 Yanıtla
    Cocukluk askimsin:
    IMF gelmiş olsa ilk yapacağı iş asgari ücret ve emekli maasina okkalı bir zam olur. zamanında böyle yaptilar 3 5
  • özgür GÜLER:
    sonu zam zam zam 72 4 Yanıtla
  • monşer null:
    Vay Gelsin Paracıklar 63 6 Yanıtla
  • Osman:
    eyvaaaah. tek tek zaten zorluyolardı. artık topluca geliyolar yandık 53 3 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Yandık desenize... 50 2 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Beş para etmez, boş beleş güruh 46 3 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    iç ticareti hallettiniz dış ticaret kaldı, o nu da batırın, suriye'de bir paket sigara 10 tl, bir araba bizdekinin yarı fiyatından az. hadi gidin yükseltin bu fiyatları. 37 2 Yanıtla
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