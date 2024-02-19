Ekonomi Koordinasyon Kurulu, TROY hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, TROY hakkında bilgilendirildi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, TROY hakkında bilgilendirildi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) hakkında son dönemdeki gelişmeleri üyeleriyle paylaştı. TROY, Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markasıdır. Kurul, finansal altyapının güçlendirilmesi amacıyla TROY'a destek verme kararı aldı.

19.02.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) ilişkin son dönem gelişmeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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