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Körfez'in bütçesi 289 milyon TL - Son Dakika

Körfez'in bütçesi 289 milyon TL

13.10.2021 09:59
Körfez'in bütçesi 289 milyon TL

Körfez Belediyesi ekim ayı olağan meclisi, 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi için ikinci kez toplandı.

Körfez Belediyesi ekim ayı olağan meclisi, 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi için ikinci kez toplandı. Körfez'in 2022 yılı tahmini bütçesi 289 milyon 250 bin TL olarak belirlenirken, Başkan Şener Söğüt, "2022 yılı yatırım yılı olacak" dedi.

Körfez Belediyesi ekim ayı olağan meclisi, 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi için ikinci kez toplandı. Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirilen ve tek gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, 2022 yılı tahmini bütçesi 289 milyon TL olarak belirlendi ve oy çokluğu ile kabul edildi. Bütçe ile ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, "Ayakları yere basan, ön görülebilir bir bütçe hazırladık. Tabi bu tahmini bir bütçedir. Biz hazırladığımız bütçede yüzde yüze ne kadar yakın olursak o kadar başarılı oluruz. Bu sene biraz giderlerimizde zorunlu artışlarımız oldu. Özellikle KHK yasası ile birlikte bunu bu yıl da hissetmiştik ama diğer yıllarda da hissedeceğiz. Elimizden geldiği kadar da tedbirlerimizi arttırmaya çalışıyor, bütçemizi düzenlemeye çalışıyoruz. 289 milyon TL'lik bütçenin yüzde 40'ı vergi gelirlerimiz. 81 milyon TL'lik sermaye gideri koyduk. En fazla proje hayata geçireceğimiz yıl olacak" dedi. - KOCAELİ

Körfez'in bütçesi 289 milyon TL
Körfez'in bütçesi 289 milyon TL
Körfez'in bütçesi 289 milyon TL
Körfez'in bütçesi 289 milyon TL

Körfez Belediyesi, Türk Lirası, Körfez, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Körfez'in bütçesi 289 milyon TL - Son Dakika Ekonomi


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