Manisa ve Kars'taki projeler nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi

Manisa Akhisar Gördes Sağ Sahil Sulaması Projesi ve Kars-Sarıkamış 7 Kasım Göleti inşaatları nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa Akhisar Gördes Sağ Sahil Sulaması Projesi kapsamında belirlenen bazı taşınmazların Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Bu kapsamda, sulama hatları ile sanat yapılarına isabet eden özel mülkiyete konu taşınmazlar kamulaştırılacak.

Kars-Sarıkamış 7 Kasım Göleti inşaatı işinin yapımı amacıyla da bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılması uygun bulundu.