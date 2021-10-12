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Mitsubishi Electric, Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'ne katıldı - Son Dakika

Mitsubishi Electric, Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'ne katıldı

12.10.2021 11:46
Mitsubishi Electric, Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'ne katıldı

Mitsubishi Electric, sadece robot teknolojisine odaklanan Türkiye'nin "prestijli" organizasyonlarından Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'ne katıldı.

Mitsubishi Electric, sadece robot teknolojisine odaklanan Türkiye'nin "prestijli" organizasyonlarından Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'ne katıldı.

Şirket açıklamasına göre, 5-7 Ekim'de Viaport Marina Expo Center İstanbul Tuzla'da gerçekleşen ve dünyanın her yerinden binlerce ziyaretçiye ev sahipliğe yapan zirvede Mitsubishi Electric, robotik üretim sistemlerinin toplam sahip olma maliyetini azaltan ve insan iş gücünü asiste eden cobot teknolojisini tanıttı. Akıllı üretim anlayışında ve otomasyonun geleceğinde çığır açan özellikleriyle zirvenin en dikkati çeken teknolojileri arasında yer alan MELFA ASSISTA serisi kolaboratif robotlar, diğer bir deyişle cobotlar, üretime kazandırdığı hibrit kabiliyeti fuar katılımcılarının yakından deneyimlemesini sağladı.

Zirvenin ilk günü "Fabrikaların Dijital Dönüşümü ve İleri Robot Teknolojileri" konusunda bir sunum gerçekleştiren Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, markanın, ileri teknolojiye sahip yeni nesil robotlarıyla üretimin dijitalleşmesine yaptığı katkıyı katılımcılarla paylaştı.

Bizel, robot kullanımının hızla yaygınlaştığı yeni endüstri çağında geleneksel teknolojilerin değişen ve kişiselleşen tüketici beklentilerini karşılamada yetersiz olduğunu belirtti.

Rutin işleri yapan geleneksel robotların değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlayamadığını aktaran Bizel, şunları kaydetti:

"Yapay zekayla desteklenmiş robotlarımız ise başından sonuna kadar sisteme müdahale edebiliyor. Üç boyutlu kamerasıyla ürünleri görüyor, yapay zeka uygulamalarıyla ürünü en iyi hangi kısımdan tutabileceğini saptıyor ve başarı oranına da karar vererek bir sonraki çalışmada tutacağı farklı ürünler için yorumlar geliştirebiliyor. Böylece, geometrisi ve şekli farklı ürünü tutmak için daha önceki deneyimlerinden yararlanıyor ve uzun ayar zamanlamasına gerek kalmadan kendi kendine çalışmaya başlıyor. Tüm bu gelişmelere baktığımızda, gelecekte sabit duran robotlar yerine fabrika içinde hareket eden, kamerayla çevreyi gören, ürünü en iyi kapasiteyle tutabilen, insanla iş birliği yapan ve en önemlisi çalışana çarpmadan güvenle iş yapabilecek robotlarla çalışmanın yaygınlaşacağını öngörüyoruz."

Mitsubishi Electric'ten kolay ayarlanabilir, basit arayüzlü cobotlar

Tolga Bizel, kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebin gittikçe arttığını belirterek, sadece insanların veya sadece robotların çalıştığı üretim bantlarıyla bu esnekliği sağlamanın mümkün olmadığını vurguladı.

Esnek üretim bantlarının ancak robot ve insan iş birliğine dayanan çalışma prensibiyle mümkün olduğunu aktaran Bizel, "Robotun insanın bilinci ve iş arkadaşlığına, insanın da işini kolaylaştıracak mekanik bir partnere ihtiyacı var. Kolaboratif robot kavramı da tam bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıktı. Biz de Mitsubishi Electric olarak tasarladığımız cobotlar ile üretim esnasında ihtiyaç duyulan esneme kabiliyetini üst düzeye çıkararak endüstriyel anlamda büyük avantaj sağlıyoruz. MELFA ASSISTA serisi kolaboratif robotlarımız istenildiği takdirde iş birlikçi ya da endüstriyel robot olarak çalışabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bizel, cobot alanında standartları belirleyen firma konumuna ulaşmayı hedeflediklerini, şirket olarak insan ve robotların iş birliğiyle çalışacağı üretim yaklaşımından hareketle hem robotların hem de çalışma ortamının yapay zekayla desteklendiği bütüncül bir sistem sunduklarını bildirdi.

Bu konuda çok öncü çalışmalara imza attıklarını ve robotları ayrıcalıklı kılan özellikler geliştirdiklerini aktaran Bizel, şunları kaydetti:

"Örneğin, cobotlarımızın tüm eksenleri kolaboratif özelliklere sahip. Bu özellik sayesinde ekipmanların insanlara zarar vermeyecek fonksiyonlara sahip olmasını sağlıyoruz. Üstelik cobotlarımız tabletten programlanabiliyor ve bu sistemimiz, sürükle-bırak gibi çok basit işlemlerle program algoritmasını hayata geçirebiliyor. Bu robotlarımızın öne çıkan diğer bir özelliği ise arayüzünün çok kolay ve kullanıcı dostu olması. Entegre edilmiş görüntü işleme teknolojisine de sahip olan robotlarımız, elle ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırarak en az 3-5 saat sürebilecek ayarlama zahmetinden kurtarıyor.

Her adımı kontrol etme zorunluluğunu minimize eden cobotlarımız, proses yönetimini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye imkan tanıyor. Aynı zamanda cobotlarımızın tüm ürün ailemizle entegre çalışabilecek bir altyapısı bulunuyor. İstenildiği takdirde global bir haberleşme ağıyla da cihaza kolaylıkla bağlanılabiliyor. Ek olarak, ileri teknolojilerimizle robotlarımızın ayar sürelerinde yüzde 80'e kadar tasarruf yapmak ve tanıma oranlarını da yüzde 30'a kadar artırmak mümkün."

Fabrika, Türkiye, Tuzla, Robot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric, Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'ne katıldı - Son Dakika Ekonomi


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