Mitsubishi Electric, uzun vadeli çevre planı hedeflerine ulaştı

Mitsubishi Electric Corporation, 2007'de hayata geçirdiği Çevre Vizyonu 2021 ana hedeflerine ulaştı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, uzun vadeli çevre planında belirlenen hedeflere ulaşmasıyla geri dönüşüm ve doğayla uyum odağında daha sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir dünyanın gerçekleştirilmesine katkıda bulundu. Vizyonun yol gösterici ilkeleri, Mitsubishi Electric'in 100. yılını kutladığı 2021'ekadar teknoloji ve diğer inisiyatiflerle insanlara ve dünyaya fayda sağlamak olarak belirlenmişti.

Mitsubishi Electric, daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçladığı mevcut uzun vadeli çevresel vizyonu olan Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050'nin hedeflerine ulaşmak için çabalıyor.

Şirketin 2007'de hayata geçirdiği Çevre Vizyonu 2021 çerçevesinde, Mitsubishi Electric'in ürünlerinin kullanımı sırasında ortaya çıkan sera gazı (CO2) emisyonlarında 2001 mali yılına göre yüzde 36'lık azalma elde edildi ve yüzde 30'luk azaltma hedefi geçildi.

Şirketin atık bertarafı, plastik dönüşümü ve su tüketiminde sağladığı başarılar

Nihai atık bertaraf oranıyla ilgili olarak şirket ve yerel iştirakleri, oranlarını yüzde 0,02'ye (hedef yüzde 0,1'den az) indirirken, yurt dışı iştirakleri yüzde 0,15 oranına (hedef yüzde 0,5'ten az) ulaştı.

Ürünlerinin boyut ve ağırlıklarını azaltan Mitsubishi Electric, 64 ürün grubunda kaynak girdilerini 2001 mali yılı seviyesine göre ortalama yüzde 43 düşürerek belirlediği yüzde 30 hedefini geçmeyi başardı. Satış birimi başına su tüketimi yüzde 20 azaltıldı.

Şirket, ev aletlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş plastiğin saf plastiğe oranını yüzde 80 gibi yüksek düzeylere çıkarmayı başardı.

Mitsubishi Electric, 2021 sonu itibarıyla en az 51 bin katılımcı sayısı hedefiyle "Mitsubishi Electric Açık Hava Dersleri" ile "Satoyama Orman Koruma Projesi"ni kararlı bir şekilde sürdürmek için yoğun bir çaba gösterdi. Kovid-19 sebebiyle bazı lokasyonların bu faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı proje kapsamında, toplamda 48 bin 872 kişi katılım sağladı.

Çevre Vizyonu 2021, her 3 yılda bir, çeşitli kurum içi çevresel göstergelerin grup çapında değerlendirilmesini, plan ve önlemlerin periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren yeni bir çevre planının oluşturulmasını ve uygulanmasını sağladı. Bu girişimlerle ilgili bilgiler dışarıya dağıtıldı ve bunun sonucunda Mitsubishi Electric, şirketlerin ve kuruluşların çevresel faaliyetlerini değerlendiren ve derecelendiren dış kuruluşlardan çok sayıda yüksek puan aldı.