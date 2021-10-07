MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal: "Birleştiren ve kucaklayan bir anlayış içerisindeyiz"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, ekonomide ve ticarette rekabet koşullarının değiştiğini söyleyerek, birleştiren ve kucaklayan bir anlayış ile iş insanlarını MÜSİAD üyesi olmaya davet etti.

Görevi geldikleri günden bu yana kent protokolünün yanı sıra iş insanlarını ve üyeleri yerlerinde ziyaret eden MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, TSO Başkanı Mehmet Mescier ile Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin'i ziyaret etti.

Bir yandan kent protokolü ziyaretlerini gerçekleştirerek, MÜSİAD'ın çalışmalarını ülke ekonomisi katkı sağlamak adına yapılan proje ve vizyonları aktaran Ünal ve ekibi, bir taraftan da iş insanlarını da ziyaret ederek üye çalışmaları yapıyor.

MÜSİAD'ın, yüksek ahlak ve güven temelinde yükselen bir iş dünyası tasavvuru ile yürütülen bir medeniyet davası olduğunu ifade Cengiz Ünal, "Her birimizin bu toprakların gelecek nesillerine, milletimize borcumuz var. Attığımız her adımı bu sorumlulukla planlamak zorundayız. Yürüttüğümüz ticari faaliyetlerin yanı sıra güçlü fikir teatileri gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimize gönüllülük, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürüyoruz. Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yerini almasını amaçlayan bir perspektifle çalışma gayreti içindeyiz. Ana faaliyet alanımız ise ekonomik büyüme, bölgesel kalkınma ve sosyal gelişmedir. Dünyada güçlü bir dönüşüm yaşanıyor. Ekonomide ve ticarette rekabet koşulları değişiyor. MÜSİAD dünyadaki siyasi ve ekonomik değişime uyumlu olarak aynı zamanda dünyaya ve ülkemize model olacak güneş katmanlı yapı modeli ile kendini 2023'e hazırlıyor. Bizler yeni dönemde de sahanın nabzını tutarak toplamış olduğumuz tüm verileri başta üyelerimiz olmak üzere, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda işlemeyi üretmeyi sürdüreceğiz. Bizler ülkemizin içinde bulunduğu realitenin farkındayız. Önümüzdeki zorlu sürece doğru okuyor ve analiz ediyoruz. İş insanları olarak bu süreci nasıl anlatacağımızı daha iyi tahlil ediyoruz. Cesur olacağız yatırımlardan ve ticari faaliyetlerimizi çeşitlendirmekten asla korkmayacağız. İş insanlarımıza hizmet üreteceğiz. Karabüklü iş insanlarımızla bir araya gelerek ortak akılla konsorsiyum oluşturup iş ve istihdama yönelik çalışmalar yapacağız. Kısaca üretmek için var olacağız, tüketmek için değil. İnsan odaklı hareket ederek, öteleyen ve ötekileşen değil, birleştiren ve kucaklayan bir anlayış içerisindeyiz. Yol haritamızın temelinde birlik beraberlik vardır. Gönlümüz açık kapımızda açıktır" dedi. - KARABÜK