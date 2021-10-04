New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 34.312,96 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalarak 4.348,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kayıpla 14.493,12 puana düştü.

Beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu gelişmelerle geçen haftanın son işlem gününü pozitif seyirle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında hafif düşüş gösterdi.

Kovid-19 salgınla birlikte değişen koşulların tedarik zincirinde yol açtığı aksaklıklar ve bunun emtia tarafına yansımalarının enflasyonist endişeleri artırmasıyla piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Artan enflasyon endişeleriyle geçen hafta 3 ayın en yüksek seviyelerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,49 seviyelerinde seyretti.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam verisinin yanı sıra ABD Kongresi'nde altyapı paketi ve borç limitinin askıya alınmasına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.