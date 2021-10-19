New York borsası yükselişle açıldı

Analistler, açıklanan bilançolarda Kovid-19 salgını ile artan maaş ve fiyat baskılarının şirketlerin kar marjlarını ne derece etkilediği anlaşılmaya çalışıldığını belirtti.

Procter & Gamble da temmuz-eylül döneminde satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 20,3 milyar dolara çıktığını açıkladı.

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Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?