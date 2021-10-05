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Pamukkale Belediyesinden 1400 esnafa 1400 TL nakdi destek - Son Dakika

Pamukkale Belediyesinden 1400 esnafa 1400 TL nakdi destek

05.10.2021 14:24
Pamukkale Belediyesinden 1400 esnafa 1400 TL nakdi destek, System.String[]

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde yer alan ve korona virüs salgını nedeniyle işleri bozulan ya da olumsuz etkilenen esnaflara 1400 TL nakdi yardım yapmaya devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde yer alan ve korona virüs salgını nedeniyle işleri bozulan ya da olumsuz etkilenen esnaflara 1400 TL nakdi yardım yapmaya devam ediyor. Bu destek paketinden faydalanan esnaf sayısı 1400'ü buldu.

Pamukkale Belediyesi, ilçede yer alan birçok işyeri ve işletmelere olan nakdi desteğe devam ediyor. Korona virüs salgını sürecinden olumsuz etkilenen esnafa nakdi destek sağlama kararı alan Pamukkale Belediyesinin bu uygulaması devam ediyor. İlçede yer alan ve korona virüs pandemisi nedeniyle faaliyetleri durdurulan ya da işleri bozulan kahvehane, kafe, çay ocağı gibi yerler ile okul kantinleri, internet kafeler, lunaparklar, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen ve benzeri işyeri ve işletmelere tek seferde 1400 TL nakdi yardım desteği veriliyor. Vergi levhası, işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile internet adresinden yapılan başvurular değerlendirilirken, desteği almaya hak kazanan esnaflara ödemeleri yapılıyor. Bu proje kapsamında bugüne dek 1400 esnafa destek sağlayan Pamukkale Belediyesi, her zaman olduğu gibi esnafların yanında olmaya devam ediyor.

Başvurular devam ediyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Birçok sektörde faaliyet gösteren ve korona virüs sebebiyle zorluklar yaşayan esnaflarımıza 1400 TL nakdi yardım yapıyoruz. Bugüne 1400 esnafımıza yaklaşık 1 milyon 960 bin TL ödeme yapıldı. Biz her zaman olduğu gibi esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu desteklerimiz esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesinden 1400 esnafa 1400 TL nakdi destek
Pamukkale Belediyesinden 1400 esnafa 1400 TL nakdi destek

Türk Lirası, Koronavirüs, Pamukkale, Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pamukkale Belediyesinden 1400 esnafa 1400 TL nakdi destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Pamukkale Belediyesinden 1400 esnafa 1400 TL nakdi destek - Son Dakika
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