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Pegasus Hava Yolları, '2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' taahhüdünde bulundu - Son Dakika

Pegasus Hava Yolları, '2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' taahhüdünde bulundu

21.10.2021 10:35
Pegasus Hava Yolları, '2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' taahhüdünde bulundu

Pegasus Hava Yolları; IATA'nın 77. Yıllık Genel Kurulu'nda kabul edilen '2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında yer aldı.

Pegasus Hava Yolları; IATA'nın 77. Yıllık Genel Kurulu'nda kabul edilen '2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında yer aldı.

Operasyonlarını ve faaliyetlerini 'sürdürülebilir çevre' anlayışıyla yöneten Pegasus Hava Yolları; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) 77. Yıllık Genel Kurulu'nda kabul edilen "2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu" kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında yer aldı. 11 Ekim 2021 tarihinde ülkemiz tarafından da kabul edilen Paris Anlaşması'nın küresel ısınmanın 1,5C'yi geçmemesi hedefiyle de uyumlu bu taahhütle, 2050 yılına kadar net sıfır karbon seviyesine ulaşılması ve uçmanın sürdürülebilir kılınması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Pegasus Hava Yolları olarak; yaşam döngüsü çerçevesinde çevreye olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve kirliliğin önlenmesi, çevre politikamızda önemli bir yer tutuyor. İklimin korunması ve küresel ısınmayla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası regülasyonlar çerçevesinde izleme, raporlama ve iyileştirme çalışmalarımız bulunuyor. Şimdi de IATA'nın '2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında olmak bizim için büyük bir gurur." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu imzayla; sektöre yönelik teknolojik gelişmelerin sağlayacağı imkanla, enerji sektörünün desteğiyle ve paydaşların koordinasyonuyla 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefini destekliyor ve taahhüt ediyoruz. 'Sürdürülebilir çevre' anlayışımız çerçevesinde; orta vadede filo dönüşümü ve offsetleme projeleri, uzun vadede ise SAF kullanımı, yeni teknoloji uçaklar ve karbon yakalama teknolojileri alanlarında çalışmalarımız sürecek. Ülkemizin ve bölgemizin en yeşil hava yolu olma hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Pegasus'tan karbon emisyonunu kaynağında azaltma çalışmaları

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında aktif çalışmalar yürüten Pegasus Hava Yolları, havacılık sektörü için çok önemli olan sera gazı emisyonlarının azaltılması çerçevesinde ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından sektöre yönelik getirilen düzenlemelere tam uyum gösteriyor ve tabi olduğu uluslararası regülasyonlar gereği, yıl içerisindeki toplam karbon emisyonunun izlenmesi, doğrulanması ve raporlanması süreçlerini sağlıyor. Karbon emisyonunun kaynağında azaltılmasına önem veren Pegasus; filonun gençleştirilmesi, düşük emisyonlu uçak modellerinin satın alınması, uçaklarda ağırlık azaltma çalışmaları, rotaların optimize edilmesi gibi operasyonel tedbirlerle sürecin kaynağında emisyon azaltma çalışmaları da gerçekleştiriyor. Pegasus Hava Yolları; "2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu" taahhüdüyle beraber, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, uçuşlarından kaynaklanan emisyon göstergesini yatırımcı ilişkileri web sitesinde 2021 Ekim ayı raporuyla birlikte aylık bazda paylaşmaya başlıyor. Yapılan tüm bu çalışmalar, aynı zamanda Pegasus'un Sürdürülebilirlik (ESG) alanındaki yönetişim stratejisiyle paralel ve çıktılarına destek olacak şekilde planlanıyor. - İSTANBUL

Pegasus Hava Yolları, '2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' taahhüdünde bulundu

Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Karbon, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pegasus Hava Yolları, '2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' taahhüdünde bulundu - Son Dakika Ekonomi


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