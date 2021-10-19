Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,08 artışla 1.432,98 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,28 puan değer kazandı.

Dün 1.417,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,12 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 1.423,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.423,81, en yüksek ise 1.434,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,17, teknoloji endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve sanayi endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükseldi, 6'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Ford Otomotiv, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.778,9 dolar seviyesinde

20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,04, bileşik getirisi yüzde 18,86 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,3820 ve dolar/yen paritesi 114,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,3070 liradan, avro 10,8570 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 artışla 1.778,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 artışla 84,5 dolardan işlem görüyor.