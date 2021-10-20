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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

20.10.2021 13:16
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 artışla 1.430,66 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 artışla 1.430,66 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,81 puan değer kazandı.

Dün 1.429,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,38 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.432,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.427,67, en yüksek ise 1.433,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükseldi, 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, GÜBRETAŞ, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.778,7 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,03, bileşik getirisi yüzde 18,84 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3760 ve dolar/yen paritesi 114,50 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,3290 liradan, avro 10,8490 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.778,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 azalışla 83,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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