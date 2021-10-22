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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

22.10.2021 13:14
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 artışla 1.468,32 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 artışla 1.468,32 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,90 puan değer kazandı.

Dün 1.455,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,65 puan ve yüzde 0,04 kazançla 1.456,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.453,97 ve en yüksek 1.469,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,28, teknoloji endeksi yüzde 0,76, sanayi endeksi yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Şişecam, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve SASA Polyester oldu.

Altının onsu 1.793,05 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,74, bileşik getirisi yüzde 18,53 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1642, sterlin/dolar paritesi 1,3803 ve dolar/yen paritesi 113,85 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,5970 liradan, avro 11,1690 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.793,05 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,27 yükselişle 84,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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