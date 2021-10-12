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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

12.10.2021 18:31
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,52 puan artarak 1.416,82 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,52 puan artarak 1.416,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,88 puan ve yüzde 0,49 kayıpla 1.409,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.408,01, en yüksek 1.423,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 1.416,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 2,68 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,04 ve hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,81 puan ve yüzde 0,12 yükselişle 1.524,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si geriledi. Garanti BBVA, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Kardemir (D), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.763,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.763,1 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,8 kazançla 509 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,9933 lira, satışta 9,0293 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,9305 lira, satışta 8,9663 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3600, dolar/yen paritesi de 113,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artarak 83 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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