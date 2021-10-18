Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,13 puan artarak 1.417,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,81 puan ve yüzde 0,13 kazanımla 1.411,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.407,87, en yüksek 1.419,22 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 1.417,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,10, teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,28 ve hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,69 puan ve yüzde 0,51 yükselişle 1.523,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 31'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.768,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.768,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,08 artarak 527 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,2602 lira, satışta 9,2973 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,1929 lira, satışta 9,2297 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1604, sterlin/dolar paritesi 1,3715, dolar/yen paritesi de 114,28 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,16 gerileyerek 84,19 dolardan işlem görüyor.