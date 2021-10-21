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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

21.10.2021 18:38
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22,62 puan artarak 1.455,42 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22,62 puan artarak 1.455,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,13 puan ve yüzde 0,01 kazanımla 1.432,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.417,21, en yüksek 1.455,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 artışla 1.455,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 2,07, hizmetler endeksi yüzde 1,35 ve teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,88 puan ve yüzde 1,68 yükselişle 1.567,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 27'si geriledi. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.780,81 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.780,81 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,59 kazançla 541 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,2792 lira, satışta 9,3164 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,3074 lira, satışta 9,3447 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,97'den, bileşik getirisi de yüzde 18,78'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1642, sterlin/dolar paritesi 1,3810, dolar/yen paritesi de 113,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,40 düşüşle 83,25 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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