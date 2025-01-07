Ekonomi polemiği tansiyonu yükseltti: Fuat Uğur ve Ersan Şen arasında sert tartışma - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomi polemiği tansiyonu yükseltti: Fuat Uğur ve Ersan Şen arasında sert tartışma

Ekonomi polemiği tansiyonu yükseltti: Fuat Uğur ve Ersan Şen arasında sert tartışma

TV100'de yayınlanan programda gazeteci Fuat Uğur ve hukukçu Ersan Şen arasında sert bir tartışma yaşandı. Ekonomik zorluklar konusunda konuşan Şen, asgari ücretlilerin durumunu eleştirirken, Uğur'un Şen'in servetini gündeme getirmesiyle tansiyon yükseldi.

07.01.2025 01:14
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TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programında gergin anlar yaşandı. Aasgari ücret, emekli maaşları ve ekonomik konular tartışılırken; konuklar gazeteci Fuat Uğur ve hukukçu Ersan Şen arasında sert bir tartışma yaşandı.

Ekonomik zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, "Milleti enayi yerine koymayın. Emekliyle, dar gelirliyle, asgari ücretliyle dalga geçiyorsun. Onların ne yaşadıklarını anlayamıyorsun" ifadelerini kullandı.

"ERSAN ŞEN'İN SERVETİNİ KONUŞALIM MI?"

Şen'in eleştirilerine karşılık veren Fuat Uğur, "Ersan Şen'in servetini konuşalım mı?" deyince tansiyon bir anda yükseldi.Uğur'a yanıt veren Şen, ""Benim servetim tartışılmıyor. Ben fırsatçı değilim. Halkın adına konuşuyorum. Çalışarak kazanıyorum. Beni başkalarıyla karıştırma" diye konuştu.

Moderatör Erdoğan Aktaş, tartışmayı yatıştırmaya çalışsa da gerilim program boyunca devam etti.

Asgari Ücret, Televizyon, Ersan Şen, Fuat Uğur, Tansiyon, Ekonomi, 3-sayfa, Gündem, tv100, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomi polemiği tansiyonu yükseltti: Fuat Uğur ve Ersan Şen arasında sert tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ökkeş Kalem:
    İyide DOT veren adam ben ekonomik zorluk çekiyorum demiyor ülkenin en az si asgari ücret ile geçiniyor emekli daha da altı alıyor bunlar zorlanıyor diyor sen adam zengin diyorsun nasıl bir yaratiksiniz arkadaş 17 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Max akp zihniyeti 15 3 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    bugün seçim olsun yine onlar kazanır beter etsinler gram acımıyorum. halkının halinden anlamayan hükümete oy veren insanlara acınmaz. bende fakirim umrumda değil 13 3 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    bi meşhur hocamız var hani Ramazan ayında ekranlarda fakir halkımıza şükür etmeyi aza kanaat etmeyi tavsiye eder bu bunun karşılığında milyonluk paraları indiriyor , aklıma düştü zengin fakirin halinden anlarmı 14 1 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    herbokolog ersan...bu herifle tartışıpta kazanan kimseyi görmedim daha..herif karşısındakini resmen tükürük bombardımanına tutuyor..:) 2 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ekonomi polemiği tansiyonu yükseltti: Fuat Uğur ve Ersan Şen arasında sert tartışma - Son Dakika
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