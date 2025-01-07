TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programında gergin anlar yaşandı. Aasgari ücret, emekli maaşları ve ekonomik konular tartışılırken; konuklar gazeteci Fuat Uğur ve hukukçu Ersan Şen arasında sert bir tartışma yaşandı.
Ekonomik zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, "Milleti enayi yerine koymayın. Emekliyle, dar gelirliyle, asgari ücretliyle dalga geçiyorsun. Onların ne yaşadıklarını anlayamıyorsun" ifadelerini kullandı.
Şen'in eleştirilerine karşılık veren Fuat Uğur, "Ersan Şen'in servetini konuşalım mı?" deyince tansiyon bir anda yükseldi.Uğur'a yanıt veren Şen, ""Benim servetim tartışılmıyor. Ben fırsatçı değilim. Halkın adına konuşuyorum. Çalışarak kazanıyorum. Beni başkalarıyla karıştırma" diye konuştu.
Moderatör Erdoğan Aktaş, tartışmayı yatıştırmaya çalışsa da gerilim program boyunca devam etti.
Son Dakika › Ekonomi › Ekonomi polemiği tansiyonu yükseltti: Fuat Uğur ve Ersan Şen arasında sert tartışma - Son Dakika
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