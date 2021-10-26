Rekabet Kurumu: "Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve...
26.10.2021 11:55
Rekabet Kurumu: "Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak.
Rekabet Kurumu: "Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak. " - ANKARA
Rekabet Kurumu, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
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