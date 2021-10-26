Rekabet Kurumu: "Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve...

Rekabet Kurumu: "Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak.

Rekabet Kurumu: "Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak. " - ANKARA

Rekabet Kurumu, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Ekonomi › Rekabet Kurumu: 'Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve... - Son Dakika Ekonomi

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