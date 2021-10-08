Renkli taşlı mücevherlere ilgi büyüyor

Kuyumcu sektöründe renkli taşlı mücevherler ilgi görmeye başladı. Işıl ışıl parlayan taşlı takılar farklı anlamlar da taşıyor. Fiyatları ise 4 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.

Mücevher fuarında renkli taşlı takılar beğeni topladı. Zümrüt, ruby, safir taşla süslenmiş takılar kadınların ilgisini çekti. Fuara katılan firmalar da ilgiden memnun olduklarını söylüyor. Her bir taşın ayrı özelliği ve anlamının olduğunu belirten bir mücevher firmasının kurumsal iletişim direktörü Sinem Irmak, "Her bir taşın ayrı anlamı vardır. Kırmızı Ruby taşı aşkı ve tutkuyu, Safir taşı dürüstlük ve ciddiyet, Zümrüt taşı ise zenginlik ve bolluğu temsil eder. Buradaki renkli taşlı takıların fiyatı ise 4 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Kadınlar buradaki renkli ve değerli taşlara yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

"Tutkunun ve aşkın taşı; Ruby"

Renkli taşların sadece renklerinden dolayı tercih edilmediği, taşların her bir renginin anlamlarının da önemli olduğunu belirten Irmak, "Fuara büyük heyecan ve hazırlıklar ile başladık. Fuar ilk gününden çok yoğun bir ilgiyle başladı. Tüm stantlar dolu. Burada pırlantalar ile renkli değerli taşları bir araya getirdiğimiz çeşitli modeller bulunuyor. Bu tarz renkli ve değerli taşlar kadınlar tarafından çok fazla beğeniliyor. Her bir taşın ayrı bir anlamı bulunuyor. Mesela zümrüt taşlı bir yüzüğümüz var. Zümrüt zenginliği, bolluğu ve bereketi simgelediğine inanılan bir taş. Safir taşlı bir yüzüğümüz var. Safire ise dürüstlük, ciddiyet gibi özellikler atfediliyor. Ruby taşı ile pırlantaların bir arada olduğu başka bir modelimiz var. Ruby taşı tutkunun ve aşkın taşı olarak biliniyor. Farklı renkte bulunan taşların takılarla buluşması güzel bir görüntü oluşturuyor. Renkli taşlı pırlanta setlerimiz yaklaşık 4 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Bu tarz farklı renkte bulunan taşlara yoğun bir talep var. Hem gece hem de gündüz rahatlıkla takılabilecek takılar olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL