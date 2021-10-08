Rize'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi yapılacak

Rize'de 1 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası ihale edilecek.

Rize İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan geçici teminat bedeli 1682 lira, muhammen bedeli 56 bin 72 lira olan jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulü yoluyla ihale edilecek.

İhale, 12 Ekim 2021'de saat 10.00'da Rize İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.