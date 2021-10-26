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Ruhsatlar işletmelerin ayağına kadar ulaştırılıyor - Son Dakika

Ruhsatlar işletmelerin ayağına kadar ulaştırılıyor

26.10.2021 10:55
Ruhsatlar işletmelerin ayağına kadar ulaştırılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, işletmeleri için iş yeri ruhsatı çıkaran, ruhsatlarını yenileyen esnaf ve girişimcilere yönelik yeni bir uygulama başlattı.

Süleymanpaşa Belediyesi, işletmeleri için iş yeri ruhsatı çıkaran, ruhsatlarını yenileyen esnaf ve girişimcilere yönelik yeni bir uygulama başlattı. Uygulama ile işlemleri tamamlanarak hazırlanan ruhsatlar belediye ekipleri tarafından işletmelere çerçeveli bir şekilde teslim ediliyor.

İşyeri ruhsatı alımının özendirilmesi, işyerlerinin işleyişinde ortaya çıkabilecek sorunların azaltılması, resmi prosedürler nedeniyle esnafın zaman kaybını önlemek, belediye-esnaf etkileşiminin arttırılması gibi amaçlarla başlatılan hizmet, Süleymanpaşa Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Halkla İlişkileri Müdürlüğüne bağlı Gönül Elçileri ekipleri tarafından yerine getiriliyor.

Esnaf yeni uygulamadan memnun

Ekipler, ruhsat çıkarma ve yenileme başvurusu yapan işletmelere ziyarette bulunarak ruhsatlarını teslim ediyor, işlerinde kolaylıklar ve bol kazanç dileklerini iletiyor, esnafın belediyeden beklenti ve talepleri varsa not ederek ilgili birimlere iletiyor. Ruhsatla birlikte işletmelere Süleymanpaşa Belediyesi hatırası hediyelikler de takdim ediliyor.

Belediye-esnaf etkileşimini bir adım ileriye taşıyan uygulama vatandaşlar, esnaf ve girişimciler tarafından da takdirle karşılandı. Ruhsat başvurularının durumunu öğrenmek, ruhsatlarını teslim alabilmek için işlerini bırakarak Süleymanpaşa Belediyesi hizmet binalarına gitmek zorunda kalmadan ruhsatlarına kavuşan esnaf ve iş sahipleri, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu hizmeti başlatan Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.

"Her zaman esnafımızın yanında olacağız"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşamızda faaliyet gösteren esnafımıza ve girişimcilerimize kolaylık sağlayacak çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Yeni uygulamamızla ruhsat başvurusu yapan işletmelerimize ruhsatlarını belediye olarak biz teslim ediyoruz. Böylece esnafımızın zaman kaybının önüne geçiyor, varsa bizden taleplerini öğrenerek gerekeni hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Her zaman esnafımızın yanında olmaya, işlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Ruhsatlar işletmelerin ayağına kadar ulaştırılıyor
Ruhsatlar işletmelerin ayağına kadar ulaştırılıyor
Ruhsatlar işletmelerin ayağına kadar ulaştırılıyor
Ruhsatlar işletmelerin ayağına kadar ulaştırılıyor

Gönül Elçileri, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ruhsatlar işletmelerin ayağına kadar ulaştırılıyor - Son Dakika Ekonomi


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