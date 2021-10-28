Rusya, alüminyum alaşımda ihracat vergisini sıfırladı

Rus hükümeti, küresel piyasalarda artan metal ürünleri fiyatları nedeniyle iç piyasanın etkilenmemesi için alüminyum alaşıma 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 15 ihracat vergisi getirmişti.

Açıklamada, "Karar, üreticilerin ihracat potansiyelini güçlendirecek ve büyük işletmelerde istihdamı koruyacak." denildi.

Rus bakanlar kurulundan yapılan açıklamada, alüminyum alaşımında ihracat vergisinin yüzde sıfıra düşürülmesine yönelik kararın Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalandığı belirtildi.

Rusya 'da hükümet, alüminyum alaşıma yönelik ihracat vergisini sıfıra düşürdü.

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