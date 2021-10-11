Sakarya Token arzı Bitexen'de başladı

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, bugün saat 13.00'te Sakaryaspor'un SKRY Token'ını arz etti.

Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token SKRY Token'ın başlayan ön satışı, 4 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle Bitexen'de gerçekleştirilecek.

"FUTBOL VE KRİPTO PARA DÜNYASINI BİRLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ön satışla ilgili konuşan Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Sakaryaspor ile SKRY Token'ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Sakaryaspor taraftarlarının ve Sakaryaspor Kulübü'nün taraftar token'lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Kullanıcılarının taleplerine yönelik gelişen ve büyüyen, tamamen Türk mühendisleri eseri Bitexen olarak, serbest piyasada fiyatlanan token'larla futbol ve kripto para dünyasını birleştirmeye devam edeceğiz" dedi.