Salihli esnaf kefaletten esnaf ve sanatkara müjde

Manisa'nın Salihli İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Erdal Tunca, kredi limitlerinin 225 bin TL'den 275 bin TL'ye yükseltildiği müjdesini verdi.

Manisa'nın Salihli ilçesi ESKKK yeni Başkanı Erdal Tunca, kredi limitleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Kooperatif üyelerine kredi limitlerinin 225 bin TL'den 275 bin TL'ye yükseltildiği müjdesini veren Başkan Tunca, "Taleplerimiz doğrultusunda Salihli gibi büyük bir kooperatife 225 bin TL gibi bir rakamın az geldiğini düşünerek, 50 bin TL daha artış yapılmasını istedik. Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül ve bölge birlik başkanımız Recep Çınar'ın gayretleri doğrultusunda bu talebimiz gerçekleşmiş oldu. İnşallah esnaf ve sanatkar kardeşlerimizi de memnun edecek bir rakam" dedi. Kredi üst limitinin 275 bin liraya yükseltilmesi için girişimde bulunduklarını vurgulayan Tunca "Sonunda başardık ve kredi limitimizi 275 bin liraya yükselttik. Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetimi olarak verdiğimiz sözleri tutmaya, esnafımıza can suyu olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA