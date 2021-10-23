Üye Girişi
Salihli'nin bütçesi 223 milyon lira - Son Dakika

Salihli'nin bütçesi 223 milyon lira

23.10.2021 16:06
Salihli'nin bütçesi 223 milyon lira

Salihli Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi, 2021 yılına göre 80 milyon 925 bin lira artarak 223 milyon 102 bin lira oldu.

Salihli Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi, 2021 yılına göre 80 milyon 925 bin lira artarak 223 milyon 102 bin lira oldu.

Salihli Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında toplanarak 2022 yılı gelir-gider bütçesini görüştü. Salihli Belediyesi'nin tahmini 223 milyon 102 bin lira olarak belirlenen 2022 yılı bütçesi, meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Kayda, "Belediyemizin 2022 yılı bütçesi içerisinde yeni projelerimiz var. Bunlardan ilki, Yunus Oktav Spor sahasının olduğu alana Gençlik Merkezi, Yılmaz Mahallemiz ile Gölmarmara ve o bölgedeki mahallelerin bağlantısını sağlayan köprünün yenilenmesi, son olarak ta Eldelek Mahalle yolu üzerinde Poyrazdamları Mahallemize ulaşımın sağlandığı köprüyü yenileyeceğiz. Kırveli Pazaryeri, Kurtuluş Çarşısı, Gümüşçayı ve Sarıpınar köprüleri ile Kent Meydanı düzenleme ve Türk Dünyası Parkı çalışmalarına başladık. 5 yıllık Stratejik Planımızda belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Hükümetimiz ile birlikte yürütülen projelerimizi takip ediyoruz. Sağlık turizmi kapsamına alınan Kurşunlu Vadisine yatırımcıları getirmek için şimdiden çalışmalara başladık. Ekibimle birlikte güzel Salihli'mizi daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Belediyemizin 2022 yılı bütçesinin Salihli'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bütçe toplantısında söz alan MHP Grup sözcüsü İsa Yıldırım, AK Parti Grup sözcüsü Mehmet Uyğun, CHP Grup sözcüsü Abdülkadir Yavuz Özdem ve İYİ Parti Grup sözcüsü Ulvi Murat Tunca, emeği geçenlere teşekkür ederek 2022 yılı bütçesinin Salihli'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapılan oylamada, Salihli Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA

Salihli'nin bütçesi 223 milyon lira
Salihli'nin bütçesi 223 milyon lira
Salihli'nin bütçesi 223 milyon lira
Salihli'nin bütçesi 223 milyon lira

Salihli Belediyesi, Zeki Kayda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salihli'nin bütçesi 223 milyon lira - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak 16:03 Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir 15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı 15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı
Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi 15:40 Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı 15:39 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı 15:21 Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı
19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti 14:52 19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin

Son Dakika Haberleri
16:02 Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir
15:57 Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı
15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı
15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
15:39 Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi
15:38 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı
15:37 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı
15:21 Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı
15:12 Galatasaray'ın paylaşımı Melo'nun transfer iddialarını güçlendirdi
6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak 6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak         
16:08
Yargıtay, kargoda kaybolan altın sebebiyle yargılanan kargo şirketi müdürünün beraatini onadı. Yargıtay, kargoda kaybolan altın sebebiyle yargılanan kargo şirketi müdürünün beraatini onadı.         
16:00
Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı         
15:58
Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor         
15:41
PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor         
15:40
Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı         
15:38
Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti         
14:56
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
14:44
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 16:13:39. #1.12#
SON DAKİKA: Salihli'nin bütçesi 223 milyon lira - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement