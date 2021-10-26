Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 12 ila 20 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 12,00 20,00 Somon 30,00 45,00 İstavrit 12,00 15,00 Tirsi 15,00 15,00 Mezgit 10,00 20,00 Levrek (deniz) 10,00 20,00 Çipura (çiftlik) 35,00 45,00 Sargan - - Palamut (tane) 12,00 15,00 Barbunya - - Kalkan - - Çinekop (deniz) 30,00 40,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek (deniz) 40,00 50,00 Alabalık - - Kefal 10,00 20,00 Sazan 20,00 20,00

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