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Sanko Enerji, Manisa'da sokak hayvanları için "beslenme istasyonları" kuruyor - Son Dakika

Sanko Enerji, Manisa'da sokak hayvanları için "beslenme istasyonları" kuruyor

04.10.2021 16:11
Sanko Enerji, Manisa'da sokak hayvanları için

Sanko Enerji Grubu, Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 ayrı noktaya sokak hayvanlarına taze su ve mama sağlayacak "beslenme istasyonları" kuracak.

Sanko Enerji Grubu, Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 ayrı noktaya sokak hayvanlarına taze su ve mama sağlayacak "beslenme istasyonları" kuracak.

Şirketten yapılan açıklamada, grubun, Salihli Belediyesi iş birliğiyle geliştirdiği proje kapsamında, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde insanlarla yakın yaşayan sokak hayvanları için "beslenme istasyonları"nın kurulumu hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu projeye özel olarak yapılan bir tasarımla giydirilen istasyonların belediye tarafından belirlenen noktalara monte edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanko Enerji Grubu Genel Müdür Yardımcısı Sedef Karagöz, doğayı ve canlı hayatını iyileştirecek projelere açık olduklarını belirterek, "Salihli Belediyesi ile birlikte geliştirdiğimiz bu projeyi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bugün başlatmak istedik. Amacımız zor şartlarda yaşayan sokak hayvanlarının en azından su ve besin bulmasını kolaylaştırmak. İlçede beslenme istasyonlarının yerleştirilmesine başlandı. Salihli Belediyesi'nin uygun gördüğü 20 noktaya bu istasyonları yerleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sokak Hayvanları, Salihli, Enerji, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanko Enerji, Manisa'da sokak hayvanları için 'beslenme istasyonları' kuruyor - Son Dakika Ekonomi


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