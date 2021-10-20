Sarıcakayalı girişimci kadınlar ürünleri ile markalaşmayı hedefliyor

Sarıcakaya ve Mahalleleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (SAR-KOOP) adı altında bir araya gelen Sarıcakayalı girişimci kadınlar, kendi ürettikleri ürünlerle markalaşmayı hedefliyor.

Sarıcakaya'da kadınlar kurdukları kooperatifle ilçeye katma değer sağlıyor. Girişimci kadınlar, hünerli ellerini Sar-Koop çatısı altında birleştirerek yaptıkları çeşitli yiyeceklerle hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de markalaşma yolunda ilerliyor.

İlçede yaşayan kadınlara da istihdam sağlayabilmek amacıyla Sar-Kop'u kurduklarını belirten Başkan Kezban Uslu, asıl hedeflerinin ise markalaşma olacağına vurgu yaptı. Uslu, tamamen kendi yaptıkları ürünlerin satışa sunulduğuna dikkati çekti. Uslu, "Asıl amacımız kadınlarımızın ürettikleri ürünleriyle kendi markamızı oluşturmaktır. Bu şekilde hanımlarımıza destek olacağız. ve onlarda aynı şekilde evlerine ekonomik olarak destek olacak. Şu an için salça, tarhana, erişte, ekşi mayalı ekmek ve çeşitli marmelat gibi üretimlerimiz mevcut. Bu çeşitliliğimiz ileride artacaktır" dedi.

"Markalaşma yolunda ilerlemek için ne gerekiyorsa varız"

Coca-Cola Vakfı'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi kapsamında geçtiğimiz günlerde İzmir'de bulunduklarını aktaran Uslu, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, ilçemiz kadınlarını bizzat tebrik ederek bizlere de moral kaynağı olmuştur. Yeni kurulmuş bir kooperatif olmamıza rağmen İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle ürünlerimizi barkotlu ve etiketli bir şekilde satışa sunmaya başladık. Tamamen hijyenik ortamda üretilen ürünlerimizi önümüzdeki süreçte büyük marketlerde de satışa sunma projemiz olacak. Markalaşma yolunda ilerlemek için ne gerekiyorsa biz bu yolda yürümeye varız diyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR