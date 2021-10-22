Saruhanlı Belediyesinden Hacırahmanlı'ya kapalı pazaryeri

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Hacırahmanlı Mahallesinde yapılması planlanan kapalı pazar yeri için yer tespit çalışması yaptı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Hacırahmanlı Mahallesini ziyaret ederek, mahalleye yapılması planlanan kapalı pazaryeri için yer tespiti çalışmalarına katıldı. Başkan Bilgin, Hacırahmanlı'nın ihtiyacı olan Kapalı pazaryerinin kurulacağı alanın belirlenmesi için çalışma başlattıklarını, bu kapsamda Belediye Şantiyesini Pazaryerine dönüştürmeyi planladıklarını ifade etti.

Hacırahmanlı'nın nüfus yoğunluğu bakımından Saruhanlı'nın en büyük mahallelerinden biri olduğunu dile getiren Bilgin, Kapalı pazaryerinin önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başkan Bilgin'in buradaki ziyaretinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis Üyesi Mustafa Arguz, Mahalle Muhtarı Hakkı Sönme ve Fen İşleri Müdürlüğü personelleri de hazır bulundu. - MANİSA